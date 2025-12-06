'Продолжает конфликт': президент Словакии выступил против финансирования оружия для Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он не поддерживает использование средств Европейского Союза для военной помощи Украине. Политик утверждает, что это просто продолжает войну в нашей стране, которую начала Россия.

Видео дня

Об этом Пеллегрини сказал в интервью STVR. Он очертил позицию Словакии по использованию замороженных российских активов.

Глава государства призвал "ускорить и поддержать действия Соединенных Штатов, чтобы они как можно скорее сели за стол переговоров с Владимиром Путиным и положили конец этой войне".

"Потому что я считаю, что если мы будем отправлять в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы только продолжаем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", – добавил он.

Пеллегрини заявил, что такие большие средства должны тратиться разве что на послевоенное восстановление Украины. По его словам, они понадобятся, чтобы "помочь этой стране восстановиться, чтобы снова обеспечить ее электроэнергией, чтобы снова отстроить все разрушенные здания, разрушенные города".

"Я считаю, что это будет лучшим и более эффективным использованием денег для жителей Украины, чем продолжать военные действия с помощью таких огромных вливаний, ведь сегодня всем очевидно, что Украина, учитывая огромную российскую армию и ее упорство, просто не способна выиграть эту войну и вытеснить ее со своей территории", – сказал словацкий президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия якобы прекращает свое участие в Prioritized Ukraine Requirements List – совместной программе США и НАТО, позволяющей партнерам закупать критически необходимое вооружение для Украины. В правительстве Италии рассчитывают на так называемый мирный план США по войне в Украине и считают, что "оружие больше не будет нужно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!