Призывал иностранцев воевать за Украину и написал книгу: что известно о Райане Рауте, которого признали виновным в покушении на Трампа

Во Флориде задержали мужчину, который предположительнопытался совершить покушение на Дональда Трампа. Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, уроженец Северной Каролины, который в последнее время жил на Гавайях.

Об этом сообщило издание BBC Украина со ссылкой на собственное расследование и американские СМИ. По данным журналистов, личность мужчины подтвердили несколько авторитетных источников.

В чем подозревают Райана Раута

По версии следствия, 15 сентября Раут с автоматом АК-47 проник на поле для гольфа Трампа во Флориде. ФБР изъяло оружие, прицел, рюкзаки и камеру GoPro, которую он оставил в кустах. Сначала ему удалось скрыться на автомобиле Nissan, однако уже через 45 минут полиция нашла машину, а самого подозреваемого остановили на межштатной трассе.

Активность в соцсетях и высказывания об Украине

BBC Verify установила, что под именем Раута существуют профили в соцсетях, где он призывал иностранцев воевать против России в Украине. В публикациях он утверждал, что готов "умереть за демократию", высказывался также в поддержку Палестины и Тайваня, а Китай обвинял в "биологической войне".

Связи с Украиной и книга

В 2023 году в интервью New York Times Раут заявлял, что к войне в Украине пытался привлекать афганских солдат, сбежавших от Талибана. Он рассказал, что десятки бойцов проявили интерес, и планировал нелегально переправлять их из Пакистана и Ирана, даже через покупку паспортов в коррумпированных структурах.

Он сам хотел попасть в Интернациональный легион, однако ему отказали из-за отсутствия боевого опыта.

Раут также посетил Вашингтон, где встречался с представителями Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, пытаясь усилить поддержку Украины. В июльском посте в Facebook он признавал, что процесс переговоров затягивается, и призвал солдат ждать.

Позже он опубликовал самиздатскую книгу "Ukraine's Unwinnable War", где описывал свой опыт пребывания в Украине, попытки попасть в армию и отношение местных властей к иностранцам.

Юридические проблемы

Американские СМИ сообщают, что проблемы Раута с законом тянутся еще с 1990-х годов. Среди обвинений – мошенничество с чеками, хранение оружия массового поражения, сопротивление аресту и незаконное обращение с оружием. Соседи характеризовали его как противоречивую личность, отмечая, что в его доме правоохранители проводили обыски.

Политические взгляды

Раут не принадлежал ни к одной партии, однако во время праймериз 2024 года голосовал за демократов. В соцсетях писал, что поддерживал Трампа в 2016-м, но впоследствии от него отказался.

Семья и реакция сына

Сын Раута в комментарии CNN описал отца как "любящего и трудолюбивого человека" и выразил сомнение, что он мог пойти на насилие.

"Я не знаю, что произошло во Флориде, и я надеюсь, что все просто раздули. Из того, что я слышал, мне не кажется, что человек, которого я знаю, мог совершить что-то настолько безумное, а тем более насилие", – отметил он.

Судебные слушания

Первое слушание по делу состоялось на следующий день после задержания и длилось менее десяти минут. Рауту предъявили федеральные обвинения в незаконном хранении оружия человеком с судимостью и во владении оружием с уничтоженным серийным номером. Оба правонарушения могут предусматривать до 20 лет заключения. Следующее слушание назначено на следующую неделю, прокуратура настаивает на содержании подозреваемого под стражей.

Ранее OBOZ.UA сообщал: отчет о покушении на Дональда Трампа летом 2024 года показал ошибки Секретной службы, которая не смогла должным образом позаботиться о безопасности. Комитет Сената США указывает на проблемы с коммуникацией и отсутствие четких инструкций для агентов на митинге. В докладе предлагают изменить правила службы, чтобы лучше координировать действия, подготовить агентов и распределить ресурсы для защиты людей.

Также Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times. По его словам, эта газета "фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии", а также является "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны".

