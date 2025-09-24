'То, что Трамп говорит в понедельник, – не то, что он скажет во вторник': в Европе указали на главную проблему с позицией США по Украине

Заявление президента США Дональда Трампа по результатам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским вселило надежду в европейцев. В то же время в Европе сохраняется определенный скептицизм из-за изменчивости позиции Трампа.

Очевидный разворот и проукраинский пост президента США сочетались с сомнениями европейцев в том, что он когда-либо предпримет более жесткие меры в отношении России. Об этом говорится в материале Politico.

Трамп не намерен давить на Россию

Вопрос ужесточения санкций против РФ стал главной темой обсуждений в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после того, как Трамп застал чиновников врасплох своим самым проукраинским заявлением на сегодняшний день. Многие были удивлены смелым утверждением президента США о том, что Киев может не только выиграть войну против России, но и вернуть каждый сантиметр утраченной территории.

Чиновники ЕС, пытающиеся осмыслить очевидную перемену, колебались между восторгом и скептицизмом, указывая на то, что Трамп часто меняет свою позицию. Европейцы не исключают, что американский лидер может изменить риторику, например, после убедительного телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Однако первой реакцией европейцев на резкий новый тон президента США было сдержанное восхищение. В то же время чиновники ЕС признают, что позиция Трампа остается "самым сложным вопросом" на сегодняшний день.

"Он всегда готов сделать что-то не очень хорошее, если позвонит Путину. К счастью, но также и к сожалению для нас, то, что Трамп говорит в понедельник, отличается от того, что он говорил во вторник", – заявил союзник президента Франции Эммануэля Макрона.

Надежда на поддержку США в Европе тает

Трамп пролил свет на то, как изменилось его мышление, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой он выразил разочарование в Путине. Ранее Трамп высказал ту же мысль в своём официальном обращении к Ассамблее ООН, заявив, что неудача Путина в войне против Украины "не выставляет Россию в выгодном свете".

Позже в тот же день он ещё раз подтвердил свою позицию, ответив утвердительно на вопрос, следует ли странам НАТО сбивать российские самолёты, нарушающие их воздушное пространство.

Для европейцев, которые потратили месяцы, пытаясь убедить Трампа, что Путин несет полную ответственность за войну, очевидная перемена в его позиции также стала своего рода подтверждением их собственных усилий.

Однако на фоне первоначального удивления и радости несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили более глубокий скептицизм, считая, что пост Трампа может быть не более чем попыткой спровоцировать Путина, которая не приведет к каким-либо реальным изменениям в политике США.

