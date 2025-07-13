Как покушались на Трампа: раскрыты главные ошибки Секретной службы

В отчете о покушении на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании летом 2024 года раскрыт ряд ошибок Секретной службы. В докладе говорится, что агентство "не смогло принять меры безопасности", которые могли бы предотвратить покушение.

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Речь идет о серьёзных сбоях в коммуникации, а также об отсутствии конкретных и полных инструкций для агентов на митинге. Об этом говорится на сайте Комитета Сената США по судебной власти.

Отчет об ошибках Секретной службы был подготовлен по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли, который в своем заявлении заявил, что покушени на Трампа 13 июля 2024 года стало следствием ряда "неудачных решений и бюрократических проволочек".

В докладе говорится, что высокопоставленные сотрудники агентства знали о возможной угрозе в адрес Трампа ещё до митинга. Однако эта угроза "не была связана конкретно с митингом 13 июля или вооруженным преступником". Секретная служба и местные правоохранительные органы не смогли наладить коммуникацию из-за "разрозненной практики агентства по обмену секретной информацией об угрозах".

В отчете было рекомендовано "внести изменения в политику Секретной службы", обязывающие ее заблаговременно обмениваться информацией об угрозах внутри организации, что может помочь гарантировать, что ее агенты и партнеры будут располагать информацией, необходимой для обеспечения эффективной защиты.

Также в документе указана информация о сбоях в планировании и коммуникации, обучении агентов и распределении ресурсов для лиц, находящихся под защитой службы.

По мнению сенатора-республиканца Чака Грассли, провал Секретной службы 13 июля 2024 стал кульминацией многолетней неэффективной работы и произошёл после того, как администрация Джо Байдена отклонила запросы об усилении мер безопасности для защиты президента Трампа.

Напомним, в Германии перед судом предстанет комик Себастьян Хотц, известный как "Эль Хотзо", который пошутил над президентом США Дональдом Трампом. Причиной судебного дела стал пост в социальных сетях, посвященный покушению на Трампа. Прокуратура увидела в действиях Хотзо признаки "поощрения преступления".

Как сообщал OBOZ.UA, в политика стреляли во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Пуля задела щеку и ухо политика. Стрелок, покушавшийся на Трампа, был ликвидирован. Им оказался местный 20-летний мужчина.

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