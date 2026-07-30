УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Украина превыше всего": 15-й день подряд продолжаются массовые митинги за возвращение Федорова. Фото и видео

Илья Рябинин
Новости. Общество
4 минуты
372
Митинг во Львове
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В четверг, 30 июля, в ряде украинских городов продолжаются антиправительственные выступления. Горожане вновь протестуют с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Свои требования граждане продолжают выражать с помощью плакатов с лозунгами, с которыми они выходят на улицы в ряде городов Украины. Протесты продолжались, в частности, в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде.

15-й день протестов

Во Львове акция началась около 19:30. По данным полиции, на проспекте Свободы находилось около 200 человек. Участники протеста пришли с плакатами, на которых было написано: "Неважно, кто будет министром обороны", "Когда наступит мягкая зима?", "Драпатый + Федоров – одна единая соборная Украина" и т. д.

"Наши требования остаются прежними. Мы требуем вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, потому что он на этой должности доказал свою эффективность. Доказал, что изменения могут быть эффективными и цифровизация действительно помогает в войне, а не вредит, потому что позволяет воевать дронами, а не людьми. Я надеюсь, что нас услышат и его восстановят в должности. Это, в первую очередь, не только наше мнение, но и мнение военных. Мы озвучиваем его здесь вместо них, потому что они вместо нас защищают Украину на фронте", – говорит одна из участниц митинга Кира Скитович.

Митинг во Львове 30 июля
Митинг во Львове 30 июля
Митинг во Львове 30 июля
Митинг во Львове 30 июля
Митинг во Львове 30 июля
Митинг во Львове 30 июля

Митингуют и в Ивано-Франковске. На площадь перед административным зданием собрались примерно 60 горожан.

"Нас до сих пор не выслушали до конца, власть не общается с народом. Мне кажется, что пытаются "замять" ситуацию: думают, что люди успокоятся и забудут. Но люди не забудут. Я знаю, что в Киеве люди выходят массово, в Ивано-Франковске сейчас немного меньше, но нужно продолжать выходить и говорить, что мы все еще здесь, и нас еще не заметили. На мой взгляд, Федоров ставил перед собой цель положить конец войне и предпринимал какие-то действия. Я надеюсь, что нас услышат", – говорит участница митинга, переселенка из Купянска Лиза Барчан.

Митинг в Ивано-Франковске.
Митинг в Ивано-Франковске.
Митинг в Ивано-Франковске.

В Ужгороде же на митинг пришло 20 человек. Участники скандируют: "Верните команду Федорова", "Увольнять лучших – путь к поражению" и "Мы за реформы в армии".

"Сейчас, когда это уже пятнадцатый день протестов, работает только внутренняя мотивация. Когда проходит пыл первых дней, остаётся осознание, что это просто нужно продолжать делать. Для меня важно знать, что я сделала все, что могла", – рассказала Марьяна.

Митинг в Ужгороде 30 июля.
Митинг в Ужгороде 30 июля.

Также проходят митинги в Киеве и Одессе. На улице Дерибасовской собрались единомышленники, военные, волонтеры и другие неравнодушные люди, которые продолжают требовать восстановления Федорова, искоренения коррупции и продолжения реформирования армии.

"Это молчаливый перформанс, посвящённый тому, что, как ни удивительно, власть меньше всего интересуется мнением самих военнослужащих по поводу того, кто должен руководить армией. Я вышел сюда, чтобы поддержать тех собратьев, которые по понятным причинам не могут присоединиться сегодня", – говорит один из военнослужащих, участник митинга.

На пикетах в столице также скандируют различные лозунги, в частности "Украина превыше всего" и т. п., а также поют украинские песни.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о кадровых изменениях в секторе обороны. По его словам, они связаны с необходимостью усилить координацию между ключевыми структурами во время войны. Глава государства подчеркнул, что страна должна подготовиться к сложной зиме и найти новые подходы к решению стратегических задач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинамитингМихаил Федоров
Редакционная политика