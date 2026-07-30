"Украина превыше всего": 15-й день подряд продолжаются массовые митинги за возвращение Федорова. Фото и видео

В четверг, 30 июля, в ряде украинских городов продолжаются антиправительственные выступления. Горожане вновь протестуют с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

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Свои требования граждане продолжают выражать с помощью плакатов с лозунгами, с которыми они выходят на улицы в ряде городов Украины. Протесты продолжались, в частности, в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде.

15-й день протестов

Во Львове акция началась около 19:30. По данным полиции, на проспекте Свободы находилось около 200 человек. Участники протеста пришли с плакатами, на которых было написано: "Неважно, кто будет министром обороны", "Когда наступит мягкая зима?", "Драпатый + Федоров – одна единая соборная Украина" и т. д.

"Наши требования остаются прежними. Мы требуем вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, потому что он на этой должности доказал свою эффективность. Доказал, что изменения могут быть эффективными и цифровизация действительно помогает в войне, а не вредит, потому что позволяет воевать дронами, а не людьми. Я надеюсь, что нас услышат и его восстановят в должности. Это, в первую очередь, не только наше мнение, но и мнение военных. Мы озвучиваем его здесь вместо них, потому что они вместо нас защищают Украину на фронте", – говорит одна из участниц митинга Кира Скитович.

Митингуют и в Ивано-Франковске. На площадь перед административным зданием собрались примерно 60 горожан.

"Нас до сих пор не выслушали до конца, власть не общается с народом. Мне кажется, что пытаются "замять" ситуацию: думают, что люди успокоятся и забудут. Но люди не забудут. Я знаю, что в Киеве люди выходят массово, в Ивано-Франковске сейчас немного меньше, но нужно продолжать выходить и говорить, что мы все еще здесь, и нас еще не заметили. На мой взгляд, Федоров ставил перед собой цель положить конец войне и предпринимал какие-то действия. Я надеюсь, что нас услышат", – говорит участница митинга, переселенка из Купянска Лиза Барчан.

В Ужгороде же на митинг пришло 20 человек. Участники скандируют: "Верните команду Федорова", "Увольнять лучших – путь к поражению" и "Мы за реформы в армии".

"Сейчас, когда это уже пятнадцатый день протестов, работает только внутренняя мотивация. Когда проходит пыл первых дней, остаётся осознание, что это просто нужно продолжать делать. Для меня важно знать, что я сделала все, что могла", – рассказала Марьяна.

Также проходят митинги в Киеве и Одессе. На улице Дерибасовской собрались единомышленники, военные, волонтеры и другие неравнодушные люди, которые продолжают требовать восстановления Федорова, искоренения коррупции и продолжения реформирования армии.

"Это молчаливый перформанс, посвящённый тому, что, как ни удивительно, власть меньше всего интересуется мнением самих военнослужащих по поводу того, кто должен руководить армией. Я вышел сюда, чтобы поддержать тех собратьев, которые по понятным причинам не могут присоединиться сегодня", – говорит один из военнослужащих, участник митинга.

На пикетах в столице также скандируют различные лозунги, в частности "Украина превыше всего" и т. п., а также поют украинские песни.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о кадровых изменениях в секторе обороны. По его словам, они связаны с необходимостью усилить координацию между ключевыми структурами во время войны. Глава государства подчеркнул, что страна должна подготовиться к сложной зиме и найти новые подходы к решению стратегических задач.

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