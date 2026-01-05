'Применение силы становится нормой': генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Венесуэле

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. Он отметил глубокую неопределенность для венесуэльского народа и потенциальные угрозы для международной стабильности и безопасности.

Заявление обнародовали в начале января на официальных ресурсах Совета Европы. В документе Берсе обратил внимание, что события в Венесуэле нельзя сводить к простому выбору между осуждением или поддержкой. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует более глубокие сдвиги в мировом порядке, где применение силы постепенно становится нормализованным, а право используется как инструмент давления.

Совет Европы опубликовал полный текст заявления генерального секретаря Алена Берсе на своем официальном сайте. В документе он прямо указывает на риски для международного права и системы коллективной безопасности.

"Международное право является универсальным, иначе оно теряет смысл. Демократия является устойчивой, когда она свободно избранной, институционально защищенной и основывается на законности. Мир, в котором господствуют исключения, двойные стандарты или конкурирующие сферы влияния, является более опасным миром", – заявил Берсе.

В заявлении также отмечается, что Совет Европы, как многосторонняя региональная организация, основанная на принципах демократии, прав человека и верховенства права, рассматривает любое применение силы на территории другого государства как серьезный вызов международному праву. Речь идет, в частности, о принципах суверенитета, территориальной целостности и невмешательства, закрепленных в Уставе ООН.

Угрозы праву и миру

Берсе отдельно остановился на опыте Совета Европы в связи с войной в Украине. Он подчеркнул, что организация на собственном опыте видела, насколько хрупким становится международное право после нормализации применения силы. Именно поэтому, по его словам, вопросы последовательности и доверия к международным институтам имеют решающее значение.

В заявлении говорится, что переходный процесс в Венесуэле должен быть мирным, демократическим и уважающим волю венесуэльского народа. Генсек Совета Европы отметил, что демократия может победить только тогда, когда ее восстанавливают сами граждане через инклюзивный политический процесс, достоверные выборы и восстановление демократических институтов, которым доверяет общество.

В то же время Берсе предостерег от риска дальнейшей поляризации. По его мнению, напряжение растет не только внутри Венесуэлы, но и в регионе и на глобальном уровне, между теми, кто осуждает серьезные нарушения международного права, и теми, кто считает их оправданными. Такие разломы, как указано в заявлении, ослабляют основы международной безопасности.

Двойные стандарты

Генеральный секретарь Совета Европы также обратил внимание на проблему двойных стандартов в международной политике. В заявлении указано, что независимо от того, называют ли ситуацию сменой режима или внешним влиянием, слишком часто различные подходы определяются стратегическими интересами или идеологической близостью, а не общими и последовательными правовыми принципами.

Берсе подчеркнул, что международное право либо является универсальным, либо теряет смысл. По его словам, демократия остается устойчивой только тогда, когда она свободно избирается, институционально защищается и основывается на законности. Мир, в котором господствуют исключения, двойные стандарты или конкурирующие сферы влияния, он назвал более опасным.

Что предшествовало

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Напомним, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил Мадуро ультиматум, требуя его отставки последнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

