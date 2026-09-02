Сколько будет стоить картофель нового урожая в 2026 году: стоит ли уже заготовлять запасы на зиму

В Украине картофель нового урожая начал дешеветь на фоне массовой уборки и увеличения предложения; сейчас на рынках его продают примерно по 13-22 грн за кг. В то же время ближе к зиме цены могут вырасти на 25-40%, поэтому тем, у кого есть сухое и прохладное место для хранения, может быть выгодно запастись картофелем уже осенью.

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Об этом рассказали профильные специалисты в комментарии СМИ, а OBOZ.UA проанализировал цены на рынках Украины. Цена картофеля нового урожая зависит от того, где именно его покупать, а также от сорта, калибра, качества и внешнего вида.

В супермаркетах килограмм картофеля сейчас можно найти примерно за 15 грн. Самые дешёвые предложения приходятся преимущественно на обычный продовольственный картофель, тогда как более качественные клубни или отдельные сорта стоят дороже.

На рынках разброс цен может быть ещё больше. Здесь у покупателя есть возможность торговаться или выбирать продукцию непосредственно у фермеров, однако окончательная стоимость зависит от конкретного продавца и качества урожая.

Есть и оптовые предложения: на платформе Agro-Ukraine фермеры предлагают картофель примерно по 7–13 грн за кг. При больших объемах такая разница по сравнению с розничной ценой может быть существенной. В то же время низкая цена на уровне производителя вовсе не означает, что фермеры получают сверхприбыль.

Почему фермеры продают картофель дешево

На первый взгляд может возникнуть парадокс: ведь в магазинах картофель стоит 13–22 грн за килограмм, тогда как фермеры могут продавать его значительно дешевле. Одна из причин — отсутствие у части хозяйств возможностей для длительного хранения.

Владелец СООО "Десна" Николай Пономаренко рассказал, что в этом году его хозяйство выращивает картофель на площади около 230 гектаров. По его словам, производители столкнулись как с погодными проблемами, так и с высокой себестоимостью. Значительные расходы приходятся, в частности, на удобрения и логистику.

В настоящее время хозяйство готово закупать продовольственный картофель для внутреннего рынка примерно по 10 грн за кг. Фермер считает эту цену низкой; по его мнению, более комфортным для производителя был бы уровень 12–15 грн за кг.

При этом на рынке уже встречаются предложения по 18-25 грн за кг. На первый взгляд такая разница может показаться странной. Однако она в значительной степени объясняется тем, что часть фермеров не имеет собственных хранилищ и не может позволить себе ждать несколько месяцев.

Им нужно реализовать продукцию практически сразу после сбора урожая. Те же производители, которые имеют современные хранилища и могут хранить картофель в течение осени и зимы, получают возможность продавать его позже, когда предложение на рынке сокращается.

Когда картофель может подорожать

Больше всего вопросов сейчас касается не сентября, а зимы. В сентябре и в начале октября будет продолжаться активная уборка урожая. На рынок одновременно будут поступать крупные партии картофеля, поэтому резкого дефицита в этот период не ожидается.

По словам директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерины Зверевой, ситуация может измениться ближе к концу осени. Постепенно с рынка будет исчезать продукция хозяйств, не имеющих надлежащих условий для хранения. Кроме того, часть картофеля неизбежно теряется во время хранения из-за порчи, болезней и естественного уменьшения массы.

Поэтому зимой покупатель будет иметь дело уже не со всем собранным урожаем, а преимущественно с тем картофелем, который удалось качественно сохранить. Именно этот фактор может существенно повлиять на цену. По прогнозу эксперта, в декабре-феврале картофель может подорожать на 25-40%.

Стоит ли покупать картофель впрок

Для украинцев, у которых есть подходящие условия для хранения, начало осени действительно может быть удачным временем для закупки картофеля на зиму. Однако покупать десятки или сотни килограммов просто из-за страха предстоящего подорожания не стоит, если нет подходящего помещения.

Картофель для длительного хранения должен быть здоровым, сухим, без гнили, механических повреждений и признаков заболеваний. Поврежденные клубни лучше сразу отложить для скорого употребления. Для длительного хранения также важны правильная температура, влажность, вентиляция и отсутствие резких перепадов условий.

Если же хранить картофель негде, большой запас может оказаться невыгодным. Часть овощей просто испортится, и потенциальная экономия на цене будет утрачена. Тем, кто планирует закупить картофель на всю зиму, не обязательно делать это в один день.

Можно сравнить предложения супермаркетов, рынков и фермеров и приобрести часть запасов уже в сентябре. После этого стоит следить за ценами в октябре, когда массовая уборка урожая еще будет продолжаться. Такой подход позволяет не переплачивать за первое попавшееся предложение и в то же время не откладывать всю закупку на зиму.

Цены на картофель на рынках

По наблюдениям OBOZ.UA, на рынках, в отличие от супермаркетов, ситуация иная, ведь там картофель обычно стоит в пределах 13-20 грн за килограмм, а местами цены опускаются еще ниже в зависимости от объемов и качества продукции. В частности:

рынок "Столичный" – 16-20 грн/кг (средняя стоимость 18 грн/кг);

рынок "Шувар" во Львове — 7–13 грн/кг (средняя стоимость 10 грн/кг);

рынок "Початок" Одесская область – 18–27 грн/кг (оптовая цена).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине гречка в ближайшие месяцы может подорожать примерно на 10–15%, а при максимальном сценарии средняя цена может превысить 85 грн за килограмм. В то же время дефицита крупы не ожидается: новый урожай прогнозируют на уровне более 80 тысяч тонн, а возможное подорожание связывают преимущественно с ростом затрат на переработку, электроэнергию, топливо и упаковку.

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