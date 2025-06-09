Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп отреагировал на беспорядки и призвал к решительным действиям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

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Об этом говорится в заметке главы США на платформе Truth Social. Он подчеркнул, что такие действия лишь усиливают его решимость восстановить порядок в городе.

"Когда-то величественный Лос-Анджелес стал местом, где доминируют нелегальные иммигранты и преступники. Сейчас агрессивные мятежники атакуют наших федеральных агентов, пытаясь помешать депортации", – говорится в заявлении.

Глава США подчеркнул, что такие "беззаконные беспорядки" только усиливают его решимость. Он поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноем, министру обороны Питу Гегсету и Генеральному прокурору Пэм Бонди в сотрудничестве с другими ведомствами принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от "вторжения мигрантов" и прекращения беспорядков.

"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут изгнаны, а Лос-Анджелес – освобожден", – резюмировал президент.

Он также не исключил возможность применения закона о восстании - федерального закона, который позволяет привлекать вооруженные силы для наведения порядка во время массовых беспорядков.

Как сообщал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службыи жесткой политики Трампа в отношении нелегалов. В ответ в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления протестов.

Отмечается, что администрация Трампа развернула около 2 000 солдат Нацгвардии без формального запроса штата – впервые с 1965 года. Это стало реакцией на массовые задержания иммигрантов без документов, которые проводила иммиграционная служба ICE по всей стране.

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