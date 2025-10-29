Президент Южной Кореи подарил Трампу золотую корону и орден. Фото

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подарил президенту США Дональду Трампу корону и орден. Американский президент получил копию золотой короны, выставленной в Национальном музее Кёнджу.

Ли Чжэ Мён передал подарок Трампу во время их встречи в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

Отношения Южной Кореи и США

Южнокорейский президент заявил, что дарит Трампу копию золотой короны по случаю государственного визита. Глава государства подчеркнул, что приезд американского президента символизирует дух Силлы – одно из Трех древних королевств Кореи (наряду с Когуре и Пэкче), имеющее огромное историческое и культурное значение.

"Мы дарим вам эту золотую корону по случаю вашего государственного визита, потому что она символизирует дух Силлы, впервые принесшего мир на Корейский полуостров и положившего начало золотому веку корейско-американского союза", – сказал Ли Трампу.

Также он добавил, что корона "символизирует божественную связь между властью небес и суверенитетом на Земле, а также сильное лидерство и авторитет лидера". Трамп поблагодарил южнокорейского лидера за подарок, который он получил вскоре после того, как заявил на собрании руководителей корпораций, что у США есть "особая связь" с этой страной.

В свою очередь, корейское правительство наградило Трампа Большим орденом Мугунхва, высшей наградой корейского правительства, в знак признания его миротворческих усилий. Примечательно, что Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой корейской награды.

Напомним, Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По словам американского президента, у него есть надежда на то, что Пекин поможет урегулировать конфликт между Киевом м Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен расширить санкционное давление на Россию. В Вашингтоне рассчитывают, что жесткие экономические шаги заставят главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров и обсудить прекращение войны против Украины.

