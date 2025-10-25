Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По словам американского президента, у него есть надежда на то, что Пекин поможет урегулировать конфликт между Киевом м Москвой.

Видео дня

Также он в очередной раз повторил, что российский диктатор Владимир Путин тоже якобы хочет закончить войну. Об этом президент Соединенных Штатов заявил на борту самолета Air Force One по пути в Азию.

Роль Китая в российско-украинской войне

Трамп заявил журналистам, что обсудит на встрече с Си Цзиньпином способы окончания войны в Украине. Американский президент не стал вдаваться в подробности касательно того, какую именно роль может сыграть КНР, чтобы помочь добиться дипломатического урегулирования войны.

"Мы бы хотели, чтобы Китай нам помог с Россией. Мы ввели против России очень жесткие санкции. Я думаю, эти санкции будут иметь очень существенную силу. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. У меня хорошие отношения с президентом Си. Мы встретимся, я уверен, что у нас будет хорошая встреча. Одна из вещей, о которой мы поговорим, – Россия и Украина. Они убивают 7 тыс. человек в неделю, преимущественно солдат. Конечно, мы будет говорить об этом", – сказал Трамп.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.

Ранее сообщалось, что Пекин продолжает заявлять о нейтральной позиции в вопросе российско-украинской войны. В то же время китайские заводы существенно наращивают поставки в Россию компонентов для производства дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях вероятного усиления санкционного давления страна-агрессор Россия полагается на своих союзников, в частности на Китай. Речь идет о прямой экономической поддержке и доходах от продажи энергоносителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!