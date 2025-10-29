"Возможно, именно это поможет Путину сесть за стол переговоров": Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп намерен расширить санкционное давление на Россию. В Вашингтоне рассчитывают, что жесткие экономические шаги заставят главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров и обсудить прекращение войны против Украины.

Видео дня

Об этом заявил постоянный посол представитель при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Bloomberg TV. Он подтвердил, что Белый дом не только продолжает предыдущие ограничения, но и готовит новые шаги против российской энергетики.

Трамп будет усиливать санкции против России

По словам Уитакера, Трамп продолжит и введет новые жесткие нефтяные санкции против России, чтобы заставить Путина к переговорам о прекращении войны между Россией и Украиной.

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем их выполнять", – заявил посол США в НАТО.

Санкции против нефтяных гигантов РФ

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в "черный список" государственные нефтяные гиганты ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", крупнейших производителей нефти в России, в рамках новой попытки прекратить войну в Украине, лишив Москву доходов для финансирования войны. Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

"Это, возможно, станет тем, что побудит президента Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну, и по крайней мере заключить прекращение огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", – сказал Уитакер.

После объявления санкций цены на сырую нефть подскочили, но реакция рынка была сдержанной из-за недопонимания относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые меры к России, которая с первых дней войны подверглась жестким санкциям.

Однако, по словам Уитакера, это только начало. "У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них. Есть еще много других", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки морской российской нефти из-за риска санкций после ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого Москва теряет часть доходов от экспорта, а мировые цены на нефть могут вырасти из-за поиска альтернативных поставок с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Впоследствии индийские нефтеперерабатывающие компании прекратили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения санкций США против энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть". Нефтепереработчики ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!