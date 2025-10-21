Премьер-министром Японии впервые стала женщина: что известно о Санаэ Такаити

Парламент Японии утвердил на должности премьер-министра страны Санаэ Такаити. Главу либерально-демократической партии заняла должность главы правительства после заключения коалиции с Партией инноваций Японии.

Видео дня

Стоит отметить, что Такаити стала первой женщиной премьер-министром Японии. OBOZ.UA выяснил, какая политика ждет Японию и какова позиция нового премьера относительно войны в Украине.

Сторонница ультраконсервативных идей

До этого в течение 26 лет Либерально-демократическая партия Японии правила совместно с буддистской партией "Комэйто". Однако эта политическая сила отказалась быть частью правительства после того, как председателем либерал-демократов была избрана Такаити.

В течение двух недель между выборами главы Либерально-демократической партия и объявлением о новой коалиции было неясно, станет ли Такаити первой женщиной на посту премьер-министра Японии. Однако в итоге союз с Партией инноваций Японии обеспечил ей победу.

По данным BBC, за кандидатуру Такаити проголосовали 237 депутатов парламента Японии. Таким образом 64-летняя Такаити стала новым главой японского правительства и первой женщиной в истории страны, которая заняла эту должности.

Такаити убежденная консерваторка, которая давно выступает против законодательства, позволяющего женщинам сохранять девичью фамилию после замужества, считая это нарушением традиций. Она также против однополых браков.

Экономическая политика

Будучи протеже покойного бывшего лидера Синдзо Абэ, Такаити пообещала вернуть его экономическую стратегию, известную как "абэномика" с акцентом на высокие государственные расходы и дешевые заимствования.

При этом во время предвыборной кампании Такаити выступала за налоговые льготы за сидение с детьми и стимулы для компаний, предоставляющих детские сады для своих сотрудников.

В целом в вопросах экономики Такаити придерживается идей, которые предусматривают смягчение денежно-кредитной политики Банка Японии, стимулирование экономики за счет агрессивных государственных расходов и структурные реформы.

Кроме того, Такаити выражала желание пересмотреть торговую сделку с США, которую заключил ее предшественник Сигэру Исиба. Примечательно, что у нового премьер-министра Японии будет возможность встретиться с американским президентом Дональдом Трампом уже в конце октября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

Японская Маргарет Тэтчер

Санаэ Такаити часто упоминается в контексте сравнения с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Кроме того, она сама называет Тэтчер своим образцом для подражания и стремится стать японской "железной леди". Сходства между Такаити и Тэтчер в основном касаются их консервативных взглядов, жесткого политического стиля и стремления к сильной национальной политике.

Такаити и Тэтчер являются представительницами консервативного крыла своих партий (Либерально-демократическая партия в Японии и Консервативная партия в Великобритании). Имидж Такаити, как и Тэтчер, ассоциируется с бескомпромиссностью и твердостью в политике.

Такаити выступает за усиление обороны Японии, развитие потенциала в сферах кибербезопасности, радиоэлектронной борьбы и технологий двойного назначения, а также за жесткую внешнюю политику. Тэтчер также была известна своей решительной позицией в вопросах обороны и внешней политики.

Кроме того, новый премьер Японии выступает за пересмотр пацифистской Конституции, что является центральным пунктом программы японских консерваторов

Позиция относительно Украины

Риторика Такаити относительно войны, развязанной Россией, является резко осуждающей и полностью соответствует курсу, принятому правительством Японии и странами G7. Как представительница консервативного крыла и близкий соратник бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, Такаити занимает жесткую позицию по отношению к российской агрессии.

Её риторика в отношении России целиком лежит в рамках того консенсуса, который сложился среди западных стран. Это означает поддержку санкционной политики и координацию действий с союзниками. Также известно, что война в Украине дополнительно усилила убежденность Такаити в необходимости усиления обороноспособности Японии и пересмотра пацифистской конституции.

Первые шаги в должности премьера

После избрания Такаити проведет встречу с лидерами правящей партии Японии в кабинете премьер-министра, чтобы открыть штаб по формированию кабинета министров, поэтому уже вскоре будут представлены новые члены кабинета.

Японские аналитики заявили, что Такаити будет активно назначать депутатов, которые вместе с ней боролись на выборах от Либерально-демократической партии, включая бывшего генерального секретаря Мотэги Тосимицу на пост министра иностранных дел, Коидзуми Синдзиро на пост министра сельского, лесного и рыболовного хозяйства, Хаяси Ёсимасу на пост министра внутренних дел и коммуникаций.

Кроме того, Такаити уже подтвердила назначение бывшего министра регионального возрождения Катаямы Сацуки министром финансов, а сенатора Оноды Нодзоми – министром экономической безопасности. Хотя премьер-министр Такаити стремилась назначить более пяти женщин в кабинет министров, что является рекордным показателем, ей вряд ли удастся достичь своей первоначальной цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине сентября Япония объявила о новых санкциях против России из-за продолжения полномасштабной войны в Украине. Кроме того, ограничения стали ответом на удар ракетой "Искандер" по правительственному зданию и инцидент с российскими дронами в Польше. Также санкции против РФ расширила Новая Зеландия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!