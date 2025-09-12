Британия и Япония наказали Россию за войну: какие новые санкции наложили

Великобритания и Япония объявили о новых санкциях против России из-за продолжения полномасштабной войны в Украине. Кроме того, ограничения стали ответом на удар ракетой "Искандер" по правительственному зданию и инцидент с российскими дронами в Польше.

Британия наказала Россию за обстрел Кабмина

Видео дня

В ответ на агрессию России, а также обстрел здания Кабинета министров Украины и нарушение воздушного пространства Польши Великобритания ввела новый ряд санкционных ограничений против РФ. В частности, 12 сентября на сайте британского правительства сообщили, что санкции вводятся против:

100 новых санкций против структур , которые поставляют России технологии, химикаты и комплектующие для производства ракет и дронов;

, которые поставляют России технологии, химикаты и комплектующие для производства ракет и дронов; более 70 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть в обход санкций.

В частности, в "черный список" попала компания Shenzhen Blue Hat International Trade (Китай) и ее совладельцы-россияне Елена Малицкая и Алексей Малицкий, а также Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi (Турция) и ее гендиректор, гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров. Они производят электронику, широко используемую в ракетах "Искандер" и Х-101, а также российских ударных беспилотниках.

"Эти санкции являются следующим этапом мер Великобритании по усилению экономического давления вместе с нашей поддержкой безопасности и сотрудничеством с "коалицией желающих" ради справедливого и прочного мира в Украине", – заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер.

Япония синхронизировала санкции с ЕС

В Министерстве иностранных дел Японии сообщили о новых санкциях в отношении России в связи с агрессией против Украины. Новые шаги Токио направлены на усиление экономического давления на РФ.

Япония, в частности, заморозит активы 47 российских организаций и 9 физических лиц, 5 человек и одной организации с оккупированных территорий Украины и трех организаций из других стран. В частности, под ограничения попали:

особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане (производство ударных дронов Shahed);

фонд имени Ахмата Кадырова;

организация Movement of the First, которую называют "новой пионерией" кремлевского диктатора Владимира Путина;

Императорский Тульский оружейный завод;

Арзамасский машиностроительный завод;

Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения;

автозавод "Урал";

детский лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму;

экс-депутат Госдумы от путинской "Единой России" Николай Борцов;

Карина Ротенберг – жена путинского олигарха Бориса Ротенберга;

подполковники 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Ермишко и Алексей Большаков.

Также правительство запретило экспорт в две российские структуры и девять из других государств, которые помогали обходить ограничения (кроме России и Беларуси). Кроме того, ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую морем, был снижен с $60 до $47,6 за баррель. Новый порог цен будет применяться к контрактам, заключенным после 12 сентября, и контрактам с выгрузкой после 17 октября.

Следует отметить, что в июле Европейский Союз также снизил предельную цену на российскую сырую нефть до $47,6 в рамках своего 18-го пакета санкций против Москвы.

Также OBOZ.UA сообщал, что в США предлагают восстановить поправку Джексона – Вэника времен холодной войны с СССР. Впоследствии это позволит прекратить торговлю с Россией из-за ее агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!