Премьер-министр Канады Трюдо расстался с супругой спустя 18 лет брака: что известно

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своем разводе с супругой Софи Грегуар. Они были в браке с 2005 года.

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Об этом Трюдо написал в соцсетях. В своем коротком заявлении канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что после "многих содержательных и непростых разговоров" он и его жена Софи Грегуар приняли решение развестись

"Как всегда, мы остаемся дружной семьей, которая глубоко любит и уважает друг друга и все, что мы создали и будем продолжать создавать", – отметил Трюдо в заметке, попросив уважать приватность его семьи.

Офис премьер-министра Канады сообщил, что Джастин Трюдо и Софи Грегуар будут время от времени участвовать в совместных мероприятиях, несмотря на развод. Однако в данный момент они сосредоточены на воспитании своих детей.

Последний раз супруги Джастин Трюдо и Софи Грегуар отправлялись за границу в Лондон на коронацию короля Карла III в мае. Они также принимали президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден в Оттаве с официальным визитом в марте.

Софи Грегуар и Джастин Трюдо поженились в Монреале в мае 2005 года, задолго до начала активной политической карьеры будущего премьера.

Пара совместно воспитывает троих детей: 15-летнего Ксавье, 14-летнюю Эллу-Грейс и девятилетнюю Адриен.

Как собщал OBOZREVATEL, 10 июня в Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В сети начали появляться его фото в украинской столице, хотя официальных сообщений о прибытии в столицу высокого гостя от украинской власти пока нет.

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