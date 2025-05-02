Повлияет ли соглашение о недрах с США на евроинтеграцию Украины: в Брюсселе прояснили ситуацию

Новое соглашение о недрах между Украиной и США не станет препятствием для евроинтеграции Украины. Сотрудничество между Киевом и Европейским Союзом в этой области будет продолжаться.

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Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Паола Пиньо, пишет Corriere della Sera. По ее словам, достигнутое соглашение учитывает европейское законодательство и процесс вступления Украины в ЕС.

Еврокомиссия предварительно обсудила с украинской стороной возможные последствия договоренностей с США. Брюссель убежден, что Киев также заинтересован в том, чтобы это соглашение не противоречило курсу на членство в ЕС.

"Мы приветствуем достигнутое вчера соглашение, учитывающее процесс вступления Украины в ЕС и законодательство ЕС, которое, безусловно, имеет фундаментальное значение. Это то, что мы, конечно, обсуждали с нашими украинскими коллегами, и мы знаем, что они также были заинтересованы в том, чтобы это соглашение не помешало возможному будущему членству", – заявила Пиньо.

Также свою позицию высказала спикер по вопросам конкуренции Леа Зубер. По ее словам, соглашение "не является эксклюзивным" и не противоречит меморандуму о взаимопонимании, подписанном Украиной и ЕС в 2021 году.

Зубер добавила, что у Украины есть полное право продолжать сотрудничество с ЕС в сфере недропользования. Еврокомиссия поддерживает это взаимодействие и готова его развивать.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение, напомним, было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых из США подписало министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Стороны опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Его еще предстоит ратифицировать Верховной Раде и касается он месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

Торговый представитель Украины Тарас Качка также заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины.

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