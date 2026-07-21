"Потому что вы из Украины": в Польше женщина избила двух девочек-подростков на игровой площадке. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В польском городе Легница произошло нападение на украинских подростков на детской площадке. По словам очевидцев, взрослая женщина ударила двух девочек за то, что они разговаривали на украинском языке.
Инцидент вызвал резонанс, а полиция уже приступила к расследованию обстоятельств происшествия. Об этом рассказала в Facebook мать одной из пострадавших девочек Алина Тесленко.
Обстоятельства инцидента
Инцидент произошел 18 июля вечером возле зоны отдыха с бассейном в Легнице. Группа украинских подростков в возрасте 13–14 лет проводила время на игровой площадке, когда к ним подошла женщина с замечанием по поводу поведения и шума.
По словам матери одной из пострадавших, сначала дети пытались избежать конфликта, одна из девочек даже извинилась. Однако женщина впоследствии вернулась и начала вести себя агрессивно. После короткой словесной перепалки она ударила одну из девочек кулаком в лицо, от чего та упала на землю, а другую – кулаком в шею.
Также пострадал парень, который пытался заступиться за девушек – ему разбили нос. Когда одна из пострадавших спросила о причине нападения, по её словам, женщина ответила: "Потому что вы из Украины".
Реакция семьи и полиции
Мать пострадавших заявила, что ранее их семья уже сталкивалась с проявлениями ксенофобии, однако физическое насилие в отношении детей стало для нее шоком. Она сообщила, что травмы зафиксированы, а заявление передано в полицию.
Правоохранители подтвердили, что получили сообщение об инциденте на следующий день после происшествия. По словам представительницы полиции Легницы, в настоящее время ведется проверка обстоятельств нападения, в частности устанавливаются все участники конфликта и свидетели.
Инцидент в Легнице стал ещё одним случаем напряжённости вокруг украинских граждан за рубежом. В случае подтверждения фактов нападения женщине может грозить ответственность за применение физического насилия в отношении несовершеннолетних.
Расследование продолжается, а польские правоохранители обещают дать правовую оценку действиям всех причастных к происшествию.
Напомним, недавно в польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. Нападавший ударил подростка и вытолкнул обоих подростков из салона общественного транспорта.
Также в Польше 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за её происхождения. Агрессивный мужчина в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в её адрес и требовал, чтобы она уехала обратно в Украину.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!