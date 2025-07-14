После последних событий Дональд Трамп имеет в отношении России три основных направления действий. Интервью с адмиралом ВМС США Монтгомери

Президент США Дональд Трамп, похоже, прозрел по отношению к действиям российского диктатора Владимира Путина. Теперь американский президент заявляет о новом, более жестком курсе в отношении России. Но пока неясно, означает ли это новую постоянную политику.

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Такое давление может включать увеличение поставок оружия и боеприпасов на нужды Украины. Белый дом также может полностью поддержать двухпартийный законопроект в Конгрессе, который вводит новые жесткие санкции против России, а также Китая и Индии, которые являются крупными покупателями ее нефти. Если Вашингтон действительно будет действовать решительно, разница будет огромной и может пошатнуть твердую уверенность Путина, что он сможет пережать Запад и в конце концов выиграть войну.

В то же время, Трамп настолько склонен к сделкам и зависит от настроения и нашептывания последнего собеседника, что вполне уместно спросить, как долго продлится его враждебность к бывшему другу в Кремле. И хотя он говорит о помощи Украине в обороне, трудно представить, что его позиция изменится настолько, что он согласится на военную и финансовую помощь Киеву в размере десятков миллиардов долларов, которую Конгресс США выделил во время администрации Байдена.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери.

Монтгомери – сын карьерного военно-морского офицера имеет успешную 30-летнюю карьеру как на флоте, так и в политике США. За свои успехи во время военной службы Монтгомери был направлен в Белый дом и назначен в Совет национальной безопасности с 1998 по 2000 год, занимая должность директора по транснациональным угрозам. С 2009 по 2010 год он занимал должность начальника отдела стратегии в Управлении начальника военно-морских операций в Пентагоне. С 2010 по 2012 год как Монтгомери работал заместителем директора по вопросам планирования, политики и стратегии Европейского командования США в Штутгарте, Германия. С января 2013 по октябрь 2014 года он командовал боевой группой 7-го флота. Монтгомери является членом Совета по международным отношениям и выпускником Массачусетского технологического института.

Относительно Украины, то основная мысль Марка Монтгомери заключается в том, если нашей стране полноценно помогать, то она способна победы в войне против России. Но по мнению адмирала, до сих пор полноценно это не делали ни США, ни страны Европы.

– США фактически напугали Украину и ее европейских партнеров, когда внезапно приостановили поставки вооружения, но потом Трамп так же резко отменил это решение после разговора с Путиным. Как вы думаете, как президент США будет действовать дальше? Действительно ли будет помогать Украине и начнет давить на Москву?

– По моему мнению, в вопросе прекращения-возобновления поставок вооружения и ПВО, Украина стала свидетелем очередного разрыва между президентом Трампом и профессиональным сообществом — как в Пентагоне, так и в других государственных институтах. Трамп — классический оппортунист. В первую очередь он заботится о Дональде Трампе. А уже потом о Соединенных Штатах. В то же время путинская стратегия пустых обещаний мира завела его в тупик. Последние заявления президента являются важным сигналом: попытки давления через "личную дипломатию" с Путиным исчерпаны.

О большом раздражении свидетельствует и тот факт, что Дональд Трамп даже задумался о новом пакете военной помощи Киеву впервые с возвращения в Белый дом. Трамп всегда пытается повысить ставки в отношениях с иностранными друзьями и врагами с помощью риторики и тарифов. Этот шаг рассматривается для того, чтобы послать сигнал Путину, который не желает прекращать огонь в Украине. Поэтому я надеюсь, что Трамп наконец теперь все понял. Он должен усилить давление на Россию, если хочет достичь соглашения по Украине. Ведь очевидно, что Путин не собирается заканчивать войну, которая теперь является вопросом его политического выживания. Поэтому расчеты Трампа и его помощников на то, что его можно убедить пойти на сделку – центральное предположение всего мировоззрения президента – были ошибочными. Прозрение президента открывает новые возможности для Украины, критиков Путина в Конгрессе и запуганных союзников Америки. Трамп, похоже, достиг переломного момента.

– Дональд Трамп анонсировал важное заявление по России, которое будет объявлено 14 июля. По вашему мнению, о чем именно пойдет речь?

– Думаю, президент Соединенных Штатов объявит об усилении давления на Россию. Он уже намекал на три направления действий. Во-первых – санкции. Он якобы обратился к Сенату с призывом принять "Закон о санкциях против России – 2025", который позволит президенту вводить пошлины против стран, импортирующих нефть и газ из России. Имею в виду Китай, Индию, Турцию. Во-вторых – оборона. Речь идет о поставках оборонного вооружения Украине: систем ПВО, артиллерии, противоракетных комплексов. Возможно, даже об использовании президентских полномочий, чтобы ускорить логистику. И третье направление – наступательное вооружение. Здесь я менее уверен. Это уже было бы настоящим вызовом для Путина – управляемые ракеты, пусковые установки, активные боевые действия. Если Трамп решится и на это – это будет реальное давление. Но пока что делаю ставку на первые два пункта.

– Но ведь с Трампом всегда есть риск, что он снова изменит курс

– Абсолютно. Но есть и парадокс: Украине в определенной степени на руку то, что Путин не прекращает давление. И это может побудить Трампа действовать. Я не уверен, способен ли Путин вообще адекватно среагировать на давление США. Но знаю одно: война может затянуться, пока Путин не будет вынужден пойти на реальные уступки, а потому его надо максимально к этому принуждать.

– Из-за заявлений и действий президента Трампа и представителей его администрации сегодня, считается, откровенно говоря, что ему безразлично: есть Украина, нет Украины – это не его проблема. Она его не интересует. По вашему мнению, для Трампа потенциальное поражение Украины ничего не значит или все же станет геополитическим ударом как для него лично, так и для Америки, возможно даже более тяжелым, чем Афганистан после вывода американских войск в 2021 году.

– Я не верю в поражение Украины. Мой опыт и наблюдения за последние два года свидетельствуют об обратном. Но если произойдет катастрофическая потеря гражданского населения, разрушится критическая инфраструктура, или не дай Бог – Украина капитулирует, то это станет позором лично для Трампа. Пятном на его политической репутации, которое может перечеркнуть все, к чему он стремился. Поэтому я думаю, что даже одно это осознание может заставить его и дальше поддерживать Украину.

– Есть Сенат и Линдси Грэм, который заявляет о намерении наконец договориться о введении нового пакета, так называемого адского пакета санкций уже в ближайшие дни. Грэм заявил, что Трамп готов к продвижению давления против России, и что пришло время "изменить правила игры" для Путина. Даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что Кремль не стремится договариваться и многие его коллеги требуют усиления давления в отношении России. Учитывая состояние экономики РФ, а большинство обозревателей заявляют, что оно ужасное, еще один шаг для ее уничтожения ее был бы очень кстати.

– Вероятно, мы примем законопроект Линдси Грэма. В то же время в нем уже предлагаются определенные исключения, которые позволяют президенту менять условия этого документа по своему усмотрению. И с оппортунистом во главе государства — это всегда риск. Но вы правы – 40% экономики России держится на экспорте нефти и газа. Если мы перекроем эти потоки, Путин будет вынужден выбирать: либо сокращать военные расходы, либо уменьшать выплаты своим бабушкам – то есть электорату. В любом случае дипломатические инструменты не работают. Остается два направления. И они точно сработают, если их будет использовать Трамп. Поэтому санкции и оружие для Украины – вот два инструмента, которые остались. К сожалению, и Байден, и Трамп до сих пор не использовали эти инструменты в полной мере.

Если США предоставят Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие – это может изменить ход войны. Главный вопрос: готов ли Трамп действительно нанести удар по России? Иначе Путин, который является авторитарным убийцей, а это признает почти каждый, не остановится. Он пойдет дальше. Поэтому цель Украины – не проиграть. И минимизировать жертвы среди гражданского населения. Но это невозможно без современного вооружения. Если Европа и Трамп сделают правильные шаги – Украина выстоит. Но пока вы фактически сами противостоите третьей по мощности армии в мире.

– Общественное мнение в США относительно войны в Украине. Американцы устали от новостей с украинского фронта или все же мы можем и дальше рассчитывать на их поддержку? Ведь, например, те же представители движения MAGA, на поддержку которых опирается Дональд Трамп, выступают против помощи для Украины.

– Итак, недавние опросы показывают, что две трети американцев, независимо от того, являются ли они демократами, республиканцами или республиканцами MAGA, от двух третей до одной трети считают Путина ответственным за войну, а не Украину. Поэтому подавляющее большинство людей понимает, что на самом деле происходит. Проблема заключается в том, что, как вы правильно отметили, республиканцы MAGA менее заинтересованы в том, чтобы вмешиваться где-либо в мире. А Украина является предметом нынешней войны. Поэтому им это некомфортно. Я действительно считаю, что если президент Трамп решит больше вооружить Украину, если он решит ввести больше санкций против России, он будет иметь полную поддержку в Конгрессе и в целом от своих сторонников. Ведь только если президент Трамп действительно накажет Россию экономически и военно санкциями и поддержкой Украины, он сможет остановить Путина, а мы все знаем, что Путин – авторитарный убийца. Он не остановится, пока Соединенные Штаты не окажут на него должного давления.

– Господин адмирал, хотел бы перейти к Европе и вопросу присутствия на континенте сил США в рамках НАТО. Слухи о выводе американских войск из Европы усиливаются. И хотя на последнем саммите НАТО Трамп уверял, что США остаются в альянсе – доверия это не добавило. Европейцы готовятся. Насколько реален такой сценарий?

– Если честно, меня больше расстроила не позиция Трампа по этому вопросу, а слабая реакция Европы после февраля 2022 года. Давайте посмотрим правде в глаза. Восточная Европа хотела тратить на оборону еще с 2014 года, но не имела ресурсов. А вот Западная Европа – где все деньги – до сих пор тратит менее 2% на фоне открытой российской агрессии. Это разочаровывает. Надеюсь, что ситуация изменится. И да, я надеюсь, что Германия станет лидером. Но это скорее надежда, а не стратегия.

Что касается вопроса присутствия, то США должны оставаться в Европе, даже с частичным сокращением контингента, чтобы предоставить четкий сигнал сдерживания Путину. Но Европа не имеет права спать спокойно только потому, что Трамп "страшный" и может сделать непопулярные шаги. Они сами пасовали с 2022-го по 2025-й. Не отстроили оборонно-промышленный потенциал. Не инвестировали в оборону – вплоть до последнего саммита. И давайте признаем: именно украинская армия три года подряд била россиян и значительно ослабила их. Это – причина номер один, почему Путин не пошел на Балтику или Польшу. Причина номер два – Балтийские страны и Польша действительно инвестировали в оборону. США также разместили бригаду в Польше, батальоны – в Балтии. Поэтому Путин и сдерживается. Не благодаря Брюсселю. А благодаря Украине, Польше и Балтии.

– Может ли НАТО работать без США, например, при участии Канады? Реалистично ли это и насколько эффективно?

– Пока что нет. Но если канцлер Германии Мерц таки сделает то, что обещает, и станет лидером европейского НАТО, поддерживая план генсека альянса Рютте – тогда есть шанс. Ведь Германия имеет для этого и деньги, и технологии, я уже не говорю об упорстве, которое будет присутствовать. Тогда, думаю, Великобритания и Франция тоже подтянутся. Это уже будет серьезная инвестиция в НАТО. И именно такая инициатива может убедить Трампа остаться в игре. Поэтому без США – это не будет работать так, чтобы Путин боялся. И поэтому порядок действий таков: сначала Германия активно включается в игру, как того требуют нынешние военные реалии, затем – Лондон и Париж, а тогда, возможно, – Вашингтон решит, что ничего менять не надо. Это и есть ключ к сохранению НАТО.