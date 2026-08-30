Посла Украины вызвали в МИД Турции – что происходит

Посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Поводом для этого стали нападения в Черном море на два корабля, эксплуатируемых Турцией.

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Об этом сообщает государственное агентство Турции Anadolu со ссылкой на источники в турецком МИД. Официальных заявлений министерствами Украины и Турции не было.

По данным Anadolu, поводом для вызова стал инцидент у российского Туапсе. Там 26 июля якобы было атаковано судно "Лидер Бордо Мави". На следующий день другой турецкий корабль "Лидер Коджатепе", который был направлен для буксировки первого судна, также якобы стал целью атаки.

"В ходе встречи турецкие чиновники подчеркнули необходимость обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море и высказали необходимые предупреждения", – цитирует Anadolu свои источники.

О чем речь

Турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi следовало из Самсуна, города на севере Турции, в порт российского Туапсе. Уже в водах российского порта корабль подвергся атаке неизвестных беспилотников.

По информации Osint-сообществ, судно атаковали три воздушных беспилотника, после чего на палубе начался пожар, несколько матросов получили ранения. На место направили спасателей и медиков.

На видео ниже – последствия атаки на турецкое судно.

Опасность в Черном море

Также у побережья Румынии в Черном море вечером 27 августа загорелось и впоследствии затонуло торговое судно. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что корабль, вероятно, подвергся удару, однако окончательную причину инцидента должно установить расследование.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении России полностью заблокировать Черное море. По его словам, РФ намеренно атакует портовую инфраструктуру Украины и суда с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией.

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