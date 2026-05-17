Пользовался фальшивыми документами: в Швеции взяли под стражу члена экипажа задержанного танкера теневого флота РФ

В Швеции арестовали еще одного члена экипажа танкера Sea Owl I, который является частью теневого флота РФ. Его подозревают в использовании поддельного документа, что является тяжким преступлением.

Об этом сообщили на сайте Береговой охраны Швеции. Продолжается новое досудебное расследование, в рамках которого Береговая охрана под руководством прокурора проводит следственные мероприятия на борту судна.

Береговая охрана задержала судно 12 мая по подозрению в том, что оно шло под фальшивым флагом в территориальных водах Швеции. Член экипажа, задержанный тогда, впоследствии был освобожден из-под стражи.

Ранее мы писали о том, что шведский суд взял под стражу российского капитана танкера теневого флота РФ после задержания судна у побережья страны. Его подозревают в использовании поддельного документа при отягчающих обстоятельствах.

"Руководство над судном принял новый капитан, а документы на судно с новым флагом были направлены в Управление транспорта. Существуют подозрения, что эти документы также являются поддельными", – сообщили в Береговой охране.

Напомним, что Sea Owl I находится в санкционном списке ЕС. Судно стоит на якоре возле Треллеборга с 12 марта 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее шведская береговая охрана провела осмотр еще одного судна, которое подозревают в причастности к российскому теневому флоту. Судно Jin Hui вызвало подозрения из-за использования вероятно фальшивого флага, а также из-за вопросов относительно технического состояния и страхования.

