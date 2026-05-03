'Ходит под фальшивым флагом': Швеция остановила танкер, который может входить в 'теневой флот' РФ

Шведская береговая охрана провела осмотр судна, которое подозревают в причастности к так называемому российскому теневому флоту. Инцидент произошел 3 мая в территориальных водах Швеции неподалеку Треллеборга, примерно в 14:00.

О происшествии сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в соцсети X. Он отметил, что судно Jin Hui вызвало подозрения из-за использования вероятно фальшивого флага, а также из-за вопросов относительно технического состояния и страхования.

По его словам, "судно входит в санкционные списки ЕС, Великобритании и Украины".

Обстоятельства проверки

Судно Jin Hui, по имеющейся информации, могло действовать с нарушениями международных норм. Речь идет, в частности, о возможном использовании поддельной регистрации. И еще один момент – отсутствие подтвержденного страхования, что уже само по себе вызывает вопросы у морских служб.

Операция по досмотру состоялась при участии нескольких структур. Береговая охрана действовала совместно с другими соответствующими органами, хотя детали взаимодействия не уточняются. Но, похоже, координация была быстрой – судно остановили и проверили без задержек.

Детали инцидента

Осмотр провели в шведских территориальных водах, на расстоянии от побережья вблизи Треллеборга. Именно там судно находилось в момент вмешательства. По предварительным данным, Jin Hui уже находится под санкциями сразу нескольких юрисдикций – Европейского Союза, Великобритании и Украины.

Среди основных подозрений – несоблюдение стандартов мореплавания. Речь идет о техническом состоянии судна, которое могли признать неудовлетворительным. Также обратили внимание на отсутствие надлежащего страхового покрытия, что является обязательным для подобных рейсов.

