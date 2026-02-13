Поляков, которые воюют за Украину, освободят от наказания: Сейм одобрил закон об амнистии

Польский Сейм принял закон, который освобождает от ответственности поляков, воюющих на стороне Украины. Решение было почти единогласным: 406 депутатов проголосовали за законопроект, 19 воздержались, а четверо выступили против.

Видео дня

Об этом сообщает Polskie Radio. Как сообщается, положения устанавливают амнистию для тех, кто воюет на стороне Украины в войне с Россией.

Что известно о документе

В документе поправки также включают амнистию для поляков, которые уже были осуждены. Отмечается, что ранее участие в войне на стороне иностранного государства без разрешения минобороны Польши каралось по польскому законодательству лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Теперь же, благодаря этому закону добровольцы из Польши, которые пошли воевать на стороне Украины, получают "прощение и помилование за свои преступления и проступки": за вступление на службу в иностранную армию и вербовку граждан Польши или иностранцев, проживающих на территории Республики Польша, в ряды ВСУ, согласно закону.

Амнистия и период действия амнистии начинаются аж с периода 6 апреля 2014 года, отмечает издание, когда в Донецкой и Луганской областях начались первые сепаратистские беспорядки. По данным издания, точно неизвестно, сколько поляков воевало или продолжает воевать на стороне Украины.

Напомним, ранее стало известно, что более половины поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы, но сопротивление этому остается достаточно сильным среди самой молодой возрастной группы. Так, 52% опрошенных граждан Польши поддерживают восстановление обязательной военной службы, из них 31% – "очень поддерживают".

Заметим, что польская армия готовит сценарии противодействия российской агрессии, в частности на случай, если Соединенные Штаты не придут на помощь. Украина, которая уже четвертый год обороняется от государства-агрессора РФ, является образцом для соседней страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в польской армии создадут резерв высокой готовности. Такие подразделения будут состоять из резервистов, которые регулярно будут участвовать в учениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!