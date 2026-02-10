Сколько поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы: опрос раскрыл настроения

Более половины поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы, но сопротивление этому остается достаточно сильным среди самой молодой возрастной группы. Так, 52% опрошенных граждан Польши поддерживают восстановление обязательной военной, из них 31% – "очень поддерживают".

Такой результат показал опрос, проведенный по заказу RMF24. Был сделан демографический анализ ответов и относительно политических предпочтений.

Кто поддерживает возвращение военной службы

Демографический анализ ответов показывает, что наибольшими сторонниками восстановления обязательной военной службы являются мужчины (57%), в возрастной группе 50-59 лет (61%) и среди людей с профессионально-техническим образованием.

По политическим предпочтениям самые высокие показатели поддержки восстановления обязательной службы среди избирателей партии "Право и справедливость" (73%). Также декларируют наибольшую поддержку этого решения те, кто голосовал за Кароля Навроцкого на президентских выборах.

Кто против военной службы

Наибольшее сопротивление возвращению обязательной военной службы выражают поляки в возрасте 25-29 лет (43%), люди с высшим образованием (39%) и избиратели Рафала Тшасковского на президентских выборах (35%).

Сбор данных в рамках опроса проводили 2-4 февраля среди 1001 респондента в возрасте от 18 лет.

Напомним, польские военные готовят сценарии противодействия российской агрессии, в частности на случай, если Соединенные Штаты не придут на помощь. Украина, которая уже четвертый год обороняется от государства-агрессора РФ, является образцом для соседней страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в польской армии создадут резерв высокой готовности. Такие подразделения будут состоять из резервистов, которые постоянно будут участвовать в учениях.

