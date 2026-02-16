'Получили новое задание': рекрутеры ЧВК 'Вагнер' переориентировались на организацию диверсий в Европе – FT

Бывшие рекрутеры и пропагандисты российской ЧВК "Вагнер" изменили направление деятельности и присоединились к организации диверсий в Европе. Речь идет о вербовке экономически уязвимых европейцев для действий в интересах Кремля.

Видео дня

По данным собеседников Financial Times, после неудачного мятежа в июне 2023 года и гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина статус группировки остался неопределенным. В то же время ее инфраструктура, в частности сеть рекрутеров, не прекратила деятельность и переориентировалась на новые задачи.

Представители разведки отмечают, что ранее эти лица вербовали мужчин из российских регионов для участия в войне против Украины. Сейчас рекрутеры работают с жителями Европы, которые оказались в трудном финансовом положении. Людям предлагают вознаграждение за выполнение конкретных задач на территории стран-участниц НАТО.

Один из западных разведчиков заявил, что российская военная разведка использует имеющиеся ресурсы, имея в виду сеть "Вагнера". По его словам, Москва активизировала поиск так называемых "одноразовых" агентов для создания хаоса в странах Европы.

За последние два года Кремль расширяет кампанию дестабилизации в Европе, пытаясь ослабить поддержку Украины и спровоцировать социальные беспорядки. После сокращения агентурного присутствия из-за дипломатических высылок из стран ЕС российские спецслужбы все чаще действуют через посредников.

Европейские разведчики называют сеть "Вагнера" эффективным, хотя и грубым инструментом для выполнения таких операций. Через ее представителей исполнители получают задания, в частности о поджоге автомобилей политиков или складов с гуманитарной помощью Украине, или же имитацию деятельности нацистских пропагандистов.

Обычно российские спецслужбы выстраивают как минимум два промежуточных уровня между собой и непосредственными исполнителями, чтобы сохранить возможность отрицать причастность. Лица, связанные с "Вагнером", имеют длительные связи с разведкой и действуют в ее интересах.

В то же время ФСБ традиционно сотрудничает с криминальными сетями и диаспорами в соседних с Россией странах, однако такие каналы менее пригодны для массовой вербовки. Значительную роль играет и развитое присутствие сторонников "Вагнера" в соцсетях, в частности в Telegram-каналах, которые, по словам европейских чиновников, хорошо адаптированы к своей аудитории.

Европейские службы безопасности изначально внимательно отслеживают участие сети "Вагнера" в российской диверсионной деятельности. После вербовки группы британцев в конце 2023 года спецслужбы зафиксировали широкую структуру "одноразовых" исполнителей в разных странах Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Болгарии обнаружен объект, связанный с российской частной военной компанией "Вагнер". Общественные активисты нашли вероятное расположение российских террористов недалеко от болгарского села Кладница в Перникской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!