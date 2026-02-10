В Болгарии активисты обнаружили базу ЧВК 'Вагнер': объект усиленно охраняется. Фото

В Болгарии обнаружении объект, связанный с российской частной военной компанией "Вагнер". Общественные активисты нашли предполагаемое расположение российских террористов недалеко от болгарского села Кладница в Перникской области.

Объект находится под усиленной охраной, с персоналом в сопровождении собак и строгим контролем доступа. Об этом сообщает болгарское новостное агентство Novinite.

База российских терористов

По информации руководителя общественной организации BOEC Георгия Георгиева, активисты обнаружили небольшое здание в горах над Кладницей, которое, по их мнению, служит базой для террористической деятельности. Сообщается, что объект находился под усиленной охраной и строгим контролем доступа.

Также активисты отметили, что присутствующие были одеты в одежду с символикой ЧВК "Вагнер", а на здании были видны российский флаг и эмблема вагнеровцев.

"Люди вокруг дома одеты в одежду и головные уборы с логотипом российской военизированной террористической организации Вагнера, которая находится под контролем российских спецслужб", – заявил Георгиев.

Ассоциация заявила, что немедленно направила в Министерство внутренних дел сообщение, в котором указывалось на присутствие на территории Болгарии вооруженных лиц и символов, связанных с санкционированной террористической организацией.

Активисты предположили, что некоторые из присутствующих могли быть действующими или бывшими сотрудниками служб безопасности, что, по их мнению, может объяснить, почему до сих пор не были приняты никакие меры.

Как сообщал OBOZ.UA, российского военного, который состоял в рядах частной военной компании "Вагнер", а в июне незаконно пересек границу и попал в Финляндию, депортировали в страну-агрессора России. Финская иммиграционная служба решила больше не удерживать его.

