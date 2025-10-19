Польские пограничники нашли неизвестный тоннель возле границы с Беларусью. Фото и видео

Польские пограничники обнаружили тоннель под барьером на границе между Польшей и Беларусью. Его происхождение пока неизвестно.

Об этом в соцсети Х сообщил Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский. Он отметил, что подкоп обнаружили сотрудники Подляского отделения пограничной службы.

Пограничники уточнили, что он находится в районе села Кондратки.

Подкоп начинался на территории Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах от границы на польской стороне.

"Благодаря современным электронным системам на барьере польско-беларуская граница эффективно защищена!" – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, на одной из свалок в Польше нашли сотни страниц военных документов, среди которых были материалы с грифом "секретно". По словам людей, которые их нашли, документы лежали вблизи склада взрывчатых материалов и частично были уничтожены в шредере, но значительная часть осталась целой.

