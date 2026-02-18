Польша запретила въезд на военные объекты на авто, изготовленных в Китае: в чем причина

В Польше ввели запрет на въезд автомобилей китайского производства на территорию военных объектов. В польской армии объяснили, что решение носит превентивный характер и направлено на минимизацию рисков утечки чувствительной информации через электронные системы транспортных средств.

Ограничения связаны с опасениями, что датчики и программное обеспечение, установлены в автомобилях, изготовленных в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ведь они могут быть использованы для несанкционированного сбора данных на территории воинских частей. В то же время полный запрет не введен: при отдельных условиях такие транспортные средства могут быть допущены на охраняемые объекты, если будут выключены опасные функции и соблюдены все требования безопасности конкретной локации.

Кроме того, военным и работникам оборонных структур запретили подключать служебные телефоны к мультимедийным системам автомобилей китайского производства, чтобы уменьшить риск утечки служебной информации. Ограничения не распространяются на объекты с публичным доступом – в частности, военные больницы, поликлиники, библиотеки, прокуратуры или гарнизонные клубы.

В Вооруженных силах Польши отметили, что эти меры являются предупредительными и соответствуют практикам, которых придерживаются страны – члены НАТО и другие союзники. Их цель – обеспечить высокий уровень защиты оборонной инфраструктуры в условиях роста технологических угроз.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Пекин заявил, что не использует российско-украинский конфликт для получения выгоды и не поддерживает военную агрессию России против Украины. Китайская сторона назвала обвинения в помощи России попыткой переложить ответственность за войну.

