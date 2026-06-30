В Польше объяснили, почему не передали Украине истребители МиГ-29

Польша не передала Украине истребители МиГ-29 и обвинила Киев в невыполнении предварительных договоренностей. Таким образом масштабный проект "армады беспилотников", ранее анонсированный премьер-министром Дональдом Туском, теперь под вопросом.

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Также в Варшаве отметили, что Киев переориентировался на другие регионы. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

Военное сотрудничество срывается

По словам главы оборонного ведомства, Варшава предлагала Киеву партнерский подход, который предполагал взаимовыгодный обмен технологиями и вооружением.

"Я предложил, как мне кажется, подход, основанный на партнерстве. МиГи для беспилотников. Украинцы сначала согласились, но не стали реализовывать это, поэтому у Украины нет МиГов, потому что у Польши нет беспилотников или возможностей для их использования", – пояснил Косиняк-Камыш.

Украина нашла других партнеров

Польский министр признал, что Украина обладает колоссальным опытом и возможностями в сфере производства и применения беспилотных летательных аппаратов. Однако, по его словам, вместо сотрудничества с Варшавой Киев переориентировался на другие регионы.

По имеющимся данным, украинская сторона недавно начала активное взаимодействие в сфере беспилотных технологий с партнерами из Ближнего Востока.

"Это означает, что у них есть возможности поставлять военную технику, что иногда носит символический, но очень важный характер, поскольку позволяет им делиться своими знаниями и частично технологиями. Они действительно очень хорошо в этом разбираются. И они согласились на это, но затем отказались от этих договоренностей", – добавил вице-премьер Польши.

Конфликт ставит проекты под вопрос

Изначально предполагалось, что амбициозная программа по созданию "армады беспилотников" будет развиваться в рамках тесного польско-украинского военно-технического сотрудничества.

Однако возникшая в последнее время напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой фактически поставила реализацию этой совместной инициативы под сомнение. На текущий момент договоренности заморожены из-за одностороннего отказа Украины от выполнения взятых на себя обязательств по обмену технологиями.

Напомним, министр национальной обороны Польши выступил с резким заявлением касательно европейской интеграции Украины. По его словам, Варшава намерена блокировать попытки Киева вступить в Европейский Союз. Член польского правительства объяснил, что причиной этому является чествованием УПА и ОУН.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша рассматривает возможность передачи Украине до девяти истребителей МиГ-29. Однако в обмен на это она рассчитывает получить технологии беспилотных систем.

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