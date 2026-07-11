Польша готова помочь Украине в модернизации истребителей МиГ-29: министр обороны раскрыл детали

В Польше согласились модернизировать свои самолеты МиГ-29 для последующей передачи этих истребителей Украине, но при одном условии. А именно – расходы на модернизацию будет нести либо сама Украина, либо с партнерами из "Коалиции желающих". При необходимости этот вопрос можно обсудить на встрече представителей Коалиции, которая состоится уже в понедельник, 13 июля, в Париже.

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Об этом 11 июля заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он также добавил, что "есть хорошие новости" относительно дронов – Украина якобы "вернулась за стол переговоров".

Принцип взаимности

"Мы открыты для обсуждения. Если Украина увидит необходимость в модернизации самолетов МиГ-29, мы можем помочь, чем сможем. Но расходы на это должны нести либо украинское государство, либо страны-партнеры, которые захотят покрыть эти расходы", – в частности, сказал Косиняк-Камыш.

Поляк добавил, что в целом тема передачи украинцам истребителей МиГ-29 и их модернизации открыта для обсуждения и "мы можем общаться, но должен соблюдаться принцип взаимности".

Хорошие новости о БПЛА

Отдельно польский министр обороны отметил, что в отношении украинских дронных технологий "есть гораздо больше хороших новостей, чем было несколько дней назад". Но назвал лишь одну: по его словам, Украина "вернулась за стол переговоров".

"Украина уже обладает значительными возможностями в производстве беспилотников и даже продает их на Ближний Восток. То есть она не использует их все в войне и может поделиться ими с теми, кто предлагает ей свою помощь. Сейчас украинская сторона вернулась к переговорам, и я открыт для этого, но должен соблюдаться принцип взаимности, принцип настоящей солидарности", – сказал поляк.

При чем здесь дроны

Напомним: ещё в прошлом году Польша объявила о "плановой передаче" Украине части своего парка истребителей МиГ-29. Эта планируемая передача, либо исходя из "принципов взаимности и подлинной солидарности", либо по каким-то другим высоким соображениям, постоянно откладывалась, и со времени первого сообщения о "плановой передаче" по сегодняшний день не было передано ни одного самолета (подчеркиваем – это без учета около десяти МиГов, которые были переданы Украине ранее, до объявления о "плановой передаче").

Весной этого года Косиняк-Камыш изменил формулировку: "плановая передача" больше не упоминалась, вместо этого он говорил о взаимовыгодном обмене польских самолетов на украинские дроны – от технологий производства и тактики применения в бою до непосредственно самих аппаратов.

Позже, по словам польского министра обороны, Украина якобы отказалась от такого бартера, и вот теперь вновь "вернулась к переговорам".

Однако, как сообщал OBOZ.UA, официальная причина отказа Польши от передачи украинцам самолетов МиГ-29 не совсем соответствует действительности. На самом деле Киев просил Варшаву модернизировать эту технику из-за ее плохого технического состояния, но Польша отказалась оплачивать это за свой счет.

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