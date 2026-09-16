Польша получила новую партию южнокорейских танков K2: что о них известно. Фото

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о важной поставке вооружения для армии. Варшава получила еще 18 южнокорейских танков K2, которые укрепят боевой потенциал 16-й механизированной дивизии.

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Об этом Косиняк-Камыш написал в соцсети X в среду, 16 сентября. Он отметил, что эта поставка является результатом контракта, заключенного в августе 2025 года.

Министр сообщил, что в следующих партиях также будут танки, частично изготовленные из польских комплектующих.

"Мы не сбавляем темп – продолжаем действовать в интересах укрепления потенциала Вооруженных сил РП", – заявил он.

Напомним: 1 августа 2025 года Польша подписала исполнительный контракт на поставку еще 180 корейских танков K2, в том числе первого в польской версии K2PL.

Что известно о танке K2

K2 Black Panther ("Черная пантера") – это южнокорейский основной боевой танк нового поколения. Машина была разработана южнокорейским Агентством по оборонным разработкам и компанией Rotem (подразделение Hyundai Motors).

"Черная пантера" вооружена 120-мм гладкоствольной пушкой L55, разработанной компанией Hyundai Wia. Система управления огнем способна обнаруживать и отслеживать цели на расстоянии до 9,8 километров с помощью тепловизионного прицела.

Дополнительное вооружение состоит из 12,7-мм пулемета K6 и 7,62-мм пулемета, установленных параллельно основной пушке. 12,7-мм пулемет имеет боекомплект из 3200 патронов, а 7,62-мм пулемет – 12 000 патронов. Пулемет K6 также оснащен системой IFF (идентификация "свой-чужой").

Башня вращается с помощью электродвигателей.

Защита K2 состоит из композитной и динамической брони. Ее толщина примерно эквивалентна толщине брони M1A2 Abrams, но в отличие от Abrams, который весит почти 62 тонны, K2 легче и весит 55 тонн. Динамическая броня защищает борта и крышу, тогда как композитная броня наиболее прочна в передней части машины. Это повышает мобильность на поле боя и снижает расход топлива. K2 Black Panther также оснащен системами активной защиты.

Танк может двигаться со скоростью до 70 км/ч по дорогам с твердым покрытием и до 52 км/ч в условиях бездорожья. Способен подниматься на 60-градусные склоны и преодолевать вертикальные препятствия высотой до 1,8 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша совместно с европейским оборонным концерном MBDA разрабатывает новую систему противовоздушной обороны, ориентированную на отражение массированных атак беспилотников и крылатых ракет. Проект уже был представлен публично, а первые испытания новой ракеты в составе комплекса должны состояться в 2027 году.

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