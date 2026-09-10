"Железный купол на минимальных средствах": что известно о новой системе ПВО, над которой работают в Польше

Польша совместно с европейским оборонным концерном MBDA разрабатывает новую систему противовоздушной обороны, предназначенную для отражения массированных атак беспилотников и крылатых ракет. Проект уже был представлен публике, а первые испытания новой ракеты в составе комплекса должны состояться в 2027 году.

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Об этом говорится в презентации проекта MBDA и польского Военного технического института вооружений (WITU). Информацию обнародовал Defence Express.

Проект пока не получил официального названия. Его разрабатывают европейская компания MBDA и польский Военный технологический институт вооружений (WITU).

Основой комплекса станет стационарная пусковая установка на 32 зенитные ракеты. По своей концепции она напоминает пусковые установки израильского комплекса "Железный купол", однако польская система рассчитана прежде всего на борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами.

Новая ракета будет иметь дальность перехвата до 6 км и максимальную высоту поражения до 5 км. MBDA отвечает за инфракрасную головку самонаведения и систему наведения, тогда как остальные компоненты ракеты разрабатывает польская компания WITU.

Отмечается, что используемая головка самонаведения уже применяется в другой ракете MBDA — Counter Mass Interceptor (CMI). Её также интегрировали в зенитный комплекс Raven, который используется Украиной.

Важной особенностью новой пусковой установки должна стать высокая плотность огня. Она сможет осуществлять пуски с интервалом примерно в две секунды, что в сочетании с боекомплектом из 32 ракет должно позволить комплексу противостоять большому количеству воздушных целей одновременно.

В настоящее время ракета еще находится на этапе интеграции инфракрасной головки самонаведения. Первые испытания собранного изделия ожидаются в 2027 году, поэтому говорить о готовности комплекса к боевому применению пока рано.

В то же время разработчики планируют интегрировать систему с польской командно-управляющей системой C2 Zenit, которая объединяет различные средства противовоздушной обороны, в частности радары. Это потенциально позволит получать информацию о воздушных целях от внешних средств обнаружения и передавать её непосредственно пусковой установке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше готовятся к испытаниям беспилотников большой дальности, способных работать на расстояниях до 1000 км. Хотя официальные структуры Варшавы пока не раскрывают конкретный перечень техники, участвующей в испытаниях, по неофициальным данным, одной из ключевых новинок станет ударный беспилотник Fly Focus Striker.

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