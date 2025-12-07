Польша подала в розыск 'Интерпола' украинцев, подозреваемых в диверсиях в пользу РФ

Польша направила в Интерпол запросы на выдачу "красных" ордеров в отношении двух украинцев. По данным следствия, они причастны к диверсии на польской железной дороге, якобы выполненной по заказу страны-агрессораРоссии.

Видео дня

Об этом сообщают польские СМИ. Как отмечается, в причастности к диверсиям на железной дороге подозревают Евгения Иванова и Александра Кононова.

Из-за поданных страной обращений, двух украинцев могут объявить в международный розыск. Незадолго до этого польский суд заочно принял решение об аресте обоих фигурантов дела и выдал европейский ордер на арест одного из них

Что предшествовало

Утром 16 ноября в Польше на участке между Варшавой и Демблином неизвестные повредили железнодорожные пути. К счастью, обошлось без пострадавших. Местные власти подтвердили диверсию.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил, что к инциденту могут быть причастны граждане Украины, которые сотрудничают с Россией. Попасть в страну они могли через территорию Беларуси.

Также спецслужбы Польши заявили, что Иванов и Кононов действовали не самостоятельно, а с четырьмя сообщниками. Все они граждане Украины и сейчас находятся в Польше.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в России произошел мощный пожар на железной дороге. В результате инцидента 9 цистерн грузового поезда загорелись на перегоне Шамары – Граница на границе Пермского края и Свердловской области.