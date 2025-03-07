Если будет соглашение с США о ископаемых: Дуда заявил, что миротворческая миссия европейцев в Украине может не понадобиться

Миротворческая миссия европейцев в Украине может не понадобиться, если Киев и Вашингтон заключат соглашение о полезных ископаемых. Также Россия и США могут договориться о миссии под руководством ООН.

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Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Politico. В частности, политики обсудили и другие вопросы, касающиеся Украины и саммит НАТО в Гааге, который состоится в июне этого года.

"Если будет заключено соглашение с Украиной о полезных ископаемых, оно станет стратегическим местом для США", – отметил Дуда в ответе журналистам после встречи.

Польский лидер убежден, что США будут защищать "собственные интересы, и они могут сделать это через политику".

Дуда подчеркнул, что в такой ситуации миротворческая миссия НАТО или Европы "не обязательно будет нужна". Он добавил, что Россия и США могут договориться о проведении миссии под эгидой ООН.

Следует отметить, что Марк Рютте и Анджей Дуда пытались уменьшить влияние на решения Вашингтона о приостановлении военной помощи и обмене разведанными с Украиной, и называли такие действия "временными".

Напомним, 1 марта глава Польши заявил, что встреча президентов США и Украины 28 февраля "зашла в тупик". Тем не менее Украина должна еще раз попытаться сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, поскольку только США могут остановить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Дуда рассказал, что Трамп поделился с ним видением окончания российско-украинской войны. По словам польского президента, этот план предполагает необходимость договариваться. Анджей Дуда сказал, что у него создалось впечатление, что глава Белого дома заинтересован сделать Украину сильнее, в том числе за счет экономических связей.

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