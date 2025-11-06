Бельгийские спецслужбы подозревают Россию в причастности к инцидентам с дронами: Москва 'решительно отрицает'

Спецслужбы Бельгии подозревают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушали авиасообщение и военные операции, может стоять иностранное государство. По их словам, вероятнее всего, это была Россия.

Об этом пишет Belga. Издание ссылается на собственные источники.

Отмечается, что этот вопрос обсуждали во время подготовительного заседания Совета национальной безопасности. Официальное же заседание состоится утром 6 ноября с участием премьер-министра Барта Де Вевера и федеральных вице-премьеров.

Как спецслужбы Бельгии оценивают инциденты с дронами

Собеседники издания обратили внимание на ряд признаков, указывающих на причастность иностранного государства к инцидентам с дронами.

По их словам, характер полетов этих БПЛА свидетельствует о высоком уровне организации и технической подготовки.

Так, дроны действовали в ночное время, летали в определенном строю и приближались к стратегически важным военным объектам, в частности, к военной базе Кляйн-Брогель, где размещено американское ядерное оружие и куда вскоре прибудут истребители F-35.

Бельгийские спецслужбы считают, что такие слаженные действия беспилотников вряд ли могли быть выполнены операторами-любителями. По их убеждению, скорее всего, это была спланированная операция.

Почему подозревают Россию

До недавнего времени Бельгию не рассматривали как цель российских гибридных угроз. Однако напряжение возросло на фоне европейских обсуждений возможности использования для поддержки Украины замороженных российских активов, которые хранят в брюссельском депозитарии Euroclear.

Именно поэтому усилились подозрения относительно причастности России к инцидентам с дронами.

Москва "решительно отрицает"

Россия привычно заявляет, что "нас там нет". Посольство РФ в Бельгии отрицает причастность России к инцидентам с дронами и отмечает, что Москва не заинтересована в подобных действиях, поскольку не имеет поводов для них.

"Со всей ответственностью заявляем, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к пролетам беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. Мы не имеем для этого ни поводов, ни интересов", – заявили в российском посольстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные дроны над военными авиабазами. Программа защиты от дронов будет внедряться ускоренными темпами, а соответствующий план в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Совета министров.

