Польша и Латвия выпустили экстренное предупреждение о воздушной угрозе на фоне атаки РФ на Украину

Вечером в понедельник, 21 сентября, в Польше и Латвии объявили предупреждение о возможных воздушных угрозах. На фоне атаки РФ на Украину в этих двух странах подняли военную авиацию.

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На этот момент в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В нашем воздушном пространстве фиксировались единичные российские БпЛА, в том числе реактивные.

Польша

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с ударами РФ по Украине в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой. Оперативное командование Вооруженных сил отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в готовности к немедленному реагированию", – говорится в сообщении.

Между тем правительственный центр безопасности разослал предупреждения для нескольких поветов в Люблинском воеводстве, передает PAP.

Латвия

Национальные вооруженные силы Латвии объявили о возможной угрозе в воздушном пространстве Краславского края, граничащего с Беларусью.

"Будьте готовы! Сообщаем, что в воздушном пространстве Латвии возможна угроза. На данный момент дополнительных действий не требуется. Если ситуация изменится, вы получите сообщение на мобильный телефон о необходимых действиях", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в боевую готовность были приведены истребители, задействованные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Напомним: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае применения Россией нескольких ракет против стран Европы их системы ПВО могут не справиться с угрозой. Нынешние темпы развития воздушной войны в Украине могут сделать часть планов Европы по подготовке к возможному конфликту устаревшими уже к середине 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 15 сентября, в Литве вновь объявили желтый уровень тревоги из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве страны. Беспилотник был сбит истребителями НАТО.

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