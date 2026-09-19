Если Россия нанесет ракетный удар по ЕС, наша ПВО может не справиться, — президент Латвии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае применения Россией нескольких ракет против стран Европы их системы ПВО могут не справиться с угрозой. Нынешние темпы развития воздушной войны в Украине могут привести к тому, что часть планов Европы по подготовке к возможному конфликту устареет уже к середине 2027 года.

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Также существует необходимость в наращивании оборонного потенциала европейских стран. Об этом Ринкевичс заявил в интервью The Guardian в Вашингтоне.

Проблемы касаются сразу нескольких направлений — противовоздушной, противодроновой и противобаллистической обороны. Опыт Украины демонстрирует, насколько быстро меняются технологии ведения воздушной войны.

"То, что мы видим, – противовоздушная оборона, противодроновая оборона, противобаллистическая оборона сталкиваются с серьезными проблемами. И, будем откровенны, это касается Украины. Это касается всей Европы и НАТО", – сказал президент Латвии.

Он отдельно обратил внимание на возможность более масштабного применения Россией ракет.

"Если Россия решит применить несколько ракет на этой территории, я думаю, что сегодня это станет серьёзным вызовом для многих стран", — заявил Ринкевичс.

Развитие технологий в сфере беспилотной и воздушной войны в Украине происходит "со скоростью молнии". Из-за этого подходы, актуальные сегодня, могут утратить эффективность уже в следующем году.

Отдельной проблемой Ринкевичс назвал задержки с поставками Украине и европейским союзникам ракет для систем Patriot и другого противовоздушного вооружения.

США рассматривали возможность передачи производства Patriot Украине и Европе, однако окончательной договоренности пока нет. По словам Ринкевичса, переговоры продолжаются, в частности по техническим вопросам и лицензированию.

"У нас есть определенные возможности в Европе, но давайте будем откровенными: Patriot остается одним из лучших, если не лучшим средством для борьбы с такими угрозами", — сказал он.

Президент Латвии также подчеркнул, что наращивание европейского оборонного потенциала требует времени.

"Когда речь идет о реальных возможностях, нужно время. Это не может произойти за месяц или за год", — отметил Ринкевичс.

Глава Латвии при этом заявил, что не ожидает традиционного военного вторжения России в страны Балтии. В то же время он призвал внимательно следить за другими формами давления – в частности, диверсиями, кибератаками, а также инцидентами с применением беспилотников и ракет.

"Я бы исключил обычное военное вторжение, но мы должны быть очень бдительными в отношении всех других возможностей", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка единства НАТО и механизмов реагирования альянса и Европейского Союза. На следующий день о такой вероятности российских гибридных операций предупредил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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