'Полный беспорядок': Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по завершению войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Тегерана по заключению соглашения о прекращении войны. Он выразил сомнения в способности Ирана вообще когда-либо согласиться на такое соглашение, поскольку, по его словам, в стране царит "полный беспорядок".

Об этом Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома в пятницу, 1 мая. Его слова приводит CNN.

"Они хотят заключить сделку. Я ею недоволен", – заявил Трамп.

При этом он не уточнил, что именно в последнем документе Ирана он не может принять.

В то же время глава Белого дома предположил, что официальные лица в Тегеране могут никогда не прийти к согласию по урегулированию войны путем переговоров.

"Они сделали значительные шаги, но я не уверен, что они когда-нибудь достигнут цели", - сказал Трамп.

Он отметил "огромный раздор" среди иранских лидеров.

"Руководство очень разобщенное. Там есть две-три группы, возможно, четыре, и это очень разобщенное руководство. И учитывая это, они все хотят заключить соглашение, но они все запутались", – сказал президент США.

Что предшествовало

Западные медиа со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA сообщили, что Тегеран передал пакистанским посредникам свое последнее предложение по переговорам с Соединенными Штатами. Подробностей о том, что содержится в этом документе, иранское СМИ не разглашало.

От предыдущего мирного предложения Ирана Трамп также отказался, отвергнув идею Тегерана сначала открыть Ормузский пролив и только потом перейти к переговорам по ядерной программе. Белый дом настаивает на обратном – сначала договоренности, потом ослабление давления.

Дональд Трамп заявил, что морская блокада будет оставаться в силе до заключения ядерной сделки. Он отметил, что считает блокаду "несколько эффективнее, чем бомбардировки".

Глава Белого дома поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Ирана. Он решил продолжать давить на экономику Тегерана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в и из иранских портов.

Однако, Трамп также не исключает возобновления боевых действий.

