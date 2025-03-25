'Полмира мечтает о нашей диктатуре': Лукашенко на 'инаугурации' расхвалил свой режим в Беларуси. Видео

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время состоявшейся 25 марта инаугурации расхвалил свой режим в стране. Он считает, что многие люди мечтают о "диктатуре", которая сегодня есть в Беларуси.

Видео дня

Об этом сообщили пропагандистские Telegram-каналы. Также Лукашенко убежден, что граждане его страны обладают свободой слова, а Беларусь является демократическим государством.

"Полумира мечтает о нашей диктатуре, диктатуре реальных дел и интересах наших людей. И со свободой слова у нас все хорошо. Демократии у нас больше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном", – отметил самопровозглашенный президент.

Во время своей седьмой инаугурации Лукашенко выразил уверенность, что у власти и народа Беларуси хватит опыта, чтобы "устоять в любых ветрах истории".

"Я – счастливый президент, а Беларусь – страна, где хочется жить", – подчеркнул самопровозглашенный белорусский лидер.

Напомним, недавно диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали новый документ в рамках так называемого союзного государства, где речь идет о "гарантиях безопасности". Ратификация этого "документа", вступившая в силу 13 марта, означает, что Москва и Минск обязуются "осуществлять необходимые меры" в случае "посягательств на безопасность" РБ или РФ, а также "союзного государства" в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта Александр Лукашенко также заявил, что процесс белорусско-российской интеграции "нужно сделать необратимым" и Россия и Беларусь "могут прийти в единый парламент, если будут готовы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!