Путин и Лукашенко подписали соглашение о 'гарантиях безопасности в рамках союзного государства': что это значит

Российский и беларусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали новый документ в рамках так называемого союзного государства. Речь идет про договор о "гарантиях безопасности".

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Договор вступил в силу 13 марта после того, как диктаторы подписали протокол об обмене грамотами о его ратификации. Это произошло во время их переговоров в Москве, говорится в сообщении пропагандистского издания БелТа.

Ратификация этого "документа" означает, что Москва и Минск обязуются "осуществлять необходимые меры" в случае "посягательств на безопасность" РБ или РФ, а также "союзного государства" в целом.

Также "договор" предусматривает "принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения", а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи.

Кроме того, отмечается, что Минск и Москва намерены "и дальше координировать позиции относительно деятельности НАТО и ее стран-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам Беларуси и России".

К наиболее "дестабилизирующим" действиям стран НАТО, диктаторы относят "вражеские шаги", которые сохраняются в контексте войны РФ против Украины, и могут "привести к прямому вооруженному конфликту ядерных держав", а также планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, которые "формируют и подпитывают европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США", размещение военной инфраструктуры и "существенных боевых сил".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, США предлагают Беларуси "поворотное" соглашение для уменьшения влияния России. Штаты предлагают Минску отпустить политзаключенных, а Вашингтон за это ослабит санкции (в частности в отношении беларусских банков и экспорта калия).

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