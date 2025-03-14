Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав РФ 'в ближайшее время', и рассказал о переговорах с Путиным

Беларуский диктатор Александр Лукашенко отметился рядом новых заявлений, в которых попытался выдать полностью сданную им российскому диктатору Владимиру Путину Беларусь за самостоятельного и весомого геополитического игрока. Лукашенко снова упомянул о "ядерке", взялся угрожать странам Балтии, Швеции и Финляндии, а также рассуждал о "Северных потоках".

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Также Лукашенко заявил, что Беларусь "в ближайшее время" не войдет в состав России. Такие заявления он сделал во время выступления в Совете федерации – верхней палате Федерального собрания РФ.

На фоне того, как самопровозглашенный правитель Беларуси все больше сдает страну Путину, публично он отрицает происходящее поглощение.

"Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и, если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что сделали", – выдал Лукашенко.

При этом, по словам Лукашенко, РФ и Беларусь "могут прийти к единому парламенту, если будут готовы".

"Процесс беларуско-российской интеграции нужно сделать необратимым", – подчеркнул диктатор.

Также он заявил, что Беларусь (которую российская пропаганда упорно именует на советский манер "Белоруссией") якобы вместе с РФ "прорабатывает возможность создания ядерных центров и технологий"

Затронул Лукашенко и тему противостояния с Западом. По его словам, с Путиным он обсуждал "угрозы Запада арестовывать грузы на Балтике". И, судя по словам диктатора, он всерьез считает потерявшую суверенитет Беларусь не только "ядерной", но и "морской державой".

"Обсуждали мы с Путиным и эти запугивания, что "мы тут будем арестовывать на Балтике эти грузы". Я говорю: "Ну что, Владимир Владимирович, остается только одно – будем сопровождать военными кораблями". А как иначе? Мы не должны все время... По одной щеке ударили – вторую подставили. Нет, мы так не будем", – скорчив "грозную" гримасу, заявил Лукашенко.

Он также взялся угрожать соседним странам, входящим в НАТО, а попутно попытался выдать за бред сообщения о раскрытых российских диверсиях и повторял пока не получившие исчерпывающих подтверждений слухи о заинтересованности США в восстановлении работы "Северных потоков". При этом Лукашенко настойчиво пытался добавить себе "значимости", постоянно подчеркивал, что является ровней Путину и чуть ли не параллельно с ним управляет Россией.

"Я хочу, чтобы наши "друзья" в Прибалтике (еще один "маркер" российской пропаганды, называющей так страны Балтии, чтобы подчеркнуть таким образом якобы "неполноценность" их государственности. – Ред.), шведы, финны... Они, видите, все время нас провоцируют: кабель порвали, еще там чего-то порвали... Фактов нет. Это и тут провокация, нагнетание этих фактов, чтобы потом что-то сказать. Так как мы сами в свое время взорвали "Северные потоки". Сейчас уже понятно, кто взорвал. И сейчас уже американцы просят руководство ваше: отдайте нам их, мы будем Европе поставлять ваш газ. Надо крепко подумать", – заявил диктатор.

Напомним, накануне, 13 марта, Путин и Лукашенко подписали соглашение о "гарантиях безопасности в рамках Союзного государства". Для совершения этого очередного шага в направлении полной сдачи Беларуси Кремлю беларуский диктатор прибыл в Москву.

Ратификация подписанного "документа" означает, что Москва и Минск обязуются "осуществлять необходимые меры" в случае "посягательств на безопасность" РБ или РФ, а также "Союзного государства" в целом.

Также "договор" предусматривает "принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения", а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи. Следовательно, избегать прямого втягивания Беларуси в войну на стороне России не только посредством использования беларуской территории, но и путем привлечения беларуских вооруженных сил Лукашенко, похоже, будет значительно сложнее.

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