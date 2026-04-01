Похищенная накануне фура с KitKat нашлась: что известно о судьбе 12 т. шоколадок

Швейцарская транснациональная компания Nestlé объявила о находке и возвращении грузовика с более чем 400 тысячами шоколадных батончиков KitKat, который считался похищенным где-то между Италией и Польшей. Компания отметила, что безопасность дорожного движения остается серьезной проблемой по всей Европе, и надеется, что этот случай поможет повысить осведомленность власти и бизнеса по этому вопросу.

Где именно Nestlé нашла грузовик KitKat, в компании не раскрыли. Однако производители намекнули на проблемы в цепочках поставок партнеров предприятия.

Хорошая новость

"Продукция была похищена во время транспортировки между нашей фабрикой в центральной Италии и местом назначения в Польше. Мы сотрудничаем с местными властями в расследовании, в частности анализируем цепь поставок наших партнеров", – объяснила компания.

В Nestlé считают "хорошей новостью", что "нет никаких опасений относительно безопасности потребителей".

Что предшествовало

Грузовик, который пропал без вести, сначала отправился с итальянского завода в Сан-Систо, где Nestlé производит шоколадные батончики. Он направлялся в Восточную Европу, а точнее в Польшу, перевозя 12 тонн продукции.

В Nestlé подтвердили, что это была именно кража. Причем предприятие отметило, что все упаковки сладостей в грузовике были оснащены уникальными идентификационными кодами. Это очень усложнило бы преступникам продажу краденого товара, поскольку власти могли бы легко его отследить и найти лицо, совершившее кражу.

Причем компания даже пошутила, похвалив "исключительный вкус преступников".

Проблема для всех

В своем заявлении Nestlé также отметила, что проблема ограблений грузовиков обостряется, причем она важна для всех предприятий.

"Кража грузов является растущей проблемой для компаний любого размера. Мы решили обнародовать наш опыт, надеясь повысить осведомленность общественности о все возрастающей криминальной тенденции", – отметили производители сладостей.

