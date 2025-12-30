В Харькове женщина получила 5 лет тюрьмы за кражу шоколадок из магазина

В Харькове судили женщину, которая украла 22 плитки молочного шоколада в супермаркете "АТБ". Краденые сладости она продавала за половину стоимости.

За совершенные действия харьковчанка получила приговор – 5,1 года лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Индустриального районного суда Харькова.

Подробности дела

По материалам дела, инцидент произошел 28 сентября 2025 года. Около 16:00 женщина зашла в супермаркет, взяла 10 плиток молочного шоколада с карамелью, арахисом и воздушным рисом весом по 276 граммов, спрятала их в сумку и, не заплатив, покинула магазин.

Примерно через полтора часа она снова вернулась в это же торговое заведение и похитила еще 12 плиток такого шоколада. В суде обвиняемая рассказала, что первую партию шоколада продала за пол цены, после чего снова пришла в магазин, взяла еще и также его продала.

Женщина отметила, что ей стыдно за содеянное, но средств для возмещения ущерба нет, поскольку она безработная. Общая сумма нанесенного магазину ущерба превысила 4 тысячи гривен.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору Холодногорского районного суда Харькова от 15 августа 2025 года за аналогичное преступление.

