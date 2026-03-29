'Ценим исключительный вкус преступников': в Европе похитили целую фуру шоколадок KitKat

В Европе неизвестные похитили грузовик, который перевозил около 12 тонн шоколадных батончиков KitKat. В целом речь идет о более 413 тысяч единиц продукции.

Инцидент произошел во время транспортировки груза из Италии в Польшу. Об этом сообщает Reuters.

Грузовик отправился из центральной части Италии и должен был прибыть в Польшу, однако до пункта назначения так и не добрался. Пока неизвестно местонахождение не только самого груза, но и транспортного средства и водителя.

Производитель, входящий в структуру швейцарского пищевого гиганта Nestlé, заявил, что похищенная продукция может идентифицироваться по уникальным кодам партии. В компании призывают в случае обнаружения таких батончиков сообщать об этом, чтобы помочь установить обстоятельства инцидента.

В то же время представители компании в шутливой форме добавили, что "ценят исключительный вкус преступников", однако это не меняет факта роста количества краж грузов в Европе.

Также OBOZ.UA сообщал, в Государственной пограничной службе Украины разоблачили схему по хищению и незаконной реализации топлива. Всего менее чем за год было украдено не менее 14 тысяч литров дизельного топлива на более 770 тыс. грн.

