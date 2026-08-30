Версия об "украинском следе" в деле о подрыве газопроводов "Северный поток" в Балтийском море вызывает все больше сомнений. Материалы расследования и ряд сопутствующих обстоятельств могут указывать на организацию диверсии Россией.

Видео дня

Расследование акцентирует внимание на информацию датских ВМС, которые зафиксировали присутствие российских военных кораблей с мини-субмаринами непосредственно в районе будущих взрывов. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ).

Сомнения в украинском следе

Кроме доказательств от ВМС Дании, компания, арендовавшая яхту "Андромеда", которую ранее называли возможным судном диверсантов, оказалась связана с пророссийской деятельностью. Западные журналисты отмечают, что многие украинские улики выглядят демонстративно и искусственно.

Поведение экипажа "Андромеды" сопровождалось нелепыми ошибками, а свидетели и вовсе утверждают, что судно было "украшено" украинским флагом. Все это создает впечатление намеренно сфабрикованной операции под "чужим флагом".

Газопроводы как легитимная военная цель

Параллельно в Высшем земельном суде Гамбурга развивается юридическая дискуссия. Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного в Италии в 2025 году и обвиняемого прокуратурой Германии в организации атаки, потребовала полностью закрыть уголовное производство.

Адвокат Кузнецова подчеркивает, что эта позиция – не признание вины, а правовая оценка события. По его словам, на момент сентября 2022 года трубопроводы утратили статус гражданских коммерческих объектов.

За три с половиной недели до взрывов РФ полностью прекратила прокачку газа под предлогом "технических неполадок". Документы министерства экономики Германии на 28 страницах подтверждают, что эти предлоги были вымышленными, а остановка прокачки использовалась как инструмент шантажа ФРГ для отмены санкций и прекращения помощи Украине.

Дочерние компании "Газпрома", владеющие газопроводами, непосредственно создавали и финансировали частные военные компании, официально внесенные в санкционные списки ЕС за участие в агрессии против Украины. На этом основании защита утверждает, что даже в случае квалификации действий как военной операции, объекты являлись законной военной целью, а сама акция – актом военной самообороны в рамках международного права.

Официальная позиция Киева

Власти Украины категорически отрицают любое участие государства в уничтожении инфраструктуры. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев никогда не планировал и не проводил подобных операций и активно сотрудничает со следствием ФРГ.

Офис Генерального прокурора Украины заявил, что по состоянию на лето 2026 года никаких доказательств причастности украинских государственных органов или должностных лиц не установлено. Украинская сторона проводит собственное расследование в рамках дела об агрессии РФ и предложила Германии сформировать совместную следственную группу для оперативного обмена данными.

Напомним, что в Хорватии, в городе Пула, был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года. Германия добивается его экстрадиции для привлечения к ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Хорватии взяли под стражу украинца Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранители подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году. Германия уже работает с хорватской стороной над его экстрадицией, однако процедура может занять некоторое время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!