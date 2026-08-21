В Хорватии взяли под стражу украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков": новые подробности дела

В Хорватии, в городе Пула, был взят под стражу гражданин Украины Владимир Журавлев, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года. Германия добивается его экстрадиции для привлечения к ответственности.

Видео дня

Об этом сообщил Index.hr. Украинца задержали на основании европейского ордера на арест, выданного Федеральным судом Германии в Карлсруэ.

Украинца задержали в отеле

Хорватская полиция сообщила, что Журавлева задержали утром 19 августа в одном из туристических объектов на территории Пулы.

По неофициальной информации, украинец находился в отеле в районе Верудела вместе со съемочной группой и был указан как ее член. При этом, как утверждает хорватское издание, он находился там не под своим настоящим именем.

Суд взял украинца под стражу

После допроса в Жупанийской государственной прокуратуре мужчину доставили в суд. Прокуратура обратилась с ходатайством о его аресте, чтобы обеспечить дальнейшую передачу в Германию в рамках процедуры по европейскому ордеру на арест.

Решение суда журналистам подтвердил адвокат украинца Матия Милош. По его словам, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, однако письменное решение ещё предстоит оформить.

Защита уже заявила, что будет подавать апелляцию. У адвокатов будет на это три дня после получения письменного решения суда. По словам адвоката, экстрадиция не может состояться до вынесения решения по апелляции.

В то же время Милош подчеркнул, что для защиты главным будет не само обжалование ареста, а дальнейшее рассмотрение вопроса о том, существуют ли законные основания для передачи украинца Германии.

Защита ссылается на решение польского суда

Адвокат отметил, что защита планирует обратить внимание хорватского суда на обстоятельства предыдущей попытки Германии добиться выдачи украинца из Польши.

По словам Милоша, Германия просит о передаче мужчины на основании тех же фактов и той же правовой квалификации, однако польский суд ранее отказал в удовлетворении такого запроса.

Именно это защита называет одним из ключевых аргументов в дальнейшей процедуре.

В чем Германия подозревает украинца

По версии немецкой прокуратуры, Владимир Журавлев является профессиональным водолазом и входил в группу, которая устанавливала взрывчатку на газопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

Следствие считает, что он лично совершал необходимые погружения во время операции.

Немецкие правоохранители подозревают украинца в совместной организации взрывов, диверсии и разрушении сооружений. После экстрадиции в Германию он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда.

Почему украинца задержали именно сейчас

Немецкий ордер на арест Владимира Журавлева действует уже более двух лет. Ранее его пытались задержать в Польше, где он проживал, однако мужчина успел уехать в Украину.

В 2025 году его всё-таки задержали в Польше, однако экстрадиция в Германию не состоялась. Польский суд отказал в исполнении немецкого ордера, придя к выводу, что немецкие суды не обладают юрисдикцией в данном деле. Суд также отметил, чтоуничтожение газопроводов могло рассматриваться как действие в рамках оборонительной войны Украины.

Теперь украинца задержали в Хорватии, и вопрос о его дальнейшей передаче Германии будет решать хорватский суд в рамках процедуры европейского ордера на арест.

Как сообщал OBOZ.UA:

Гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан в Хорватии 19 августа. Операцию провели хорватские правоохранители при координации Главного управления полиции Загреба. Германия подозревает Журавлева в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток".

Еще одним фигурантом дела является гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его задержали прошлым летом в Италии, где он находился на отдыхе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!