"Подливает масла в огонь": Трамп назвал Индию "адской дырой" и получил жесткий ответ

Президент США Дональд Трамп оказался в центре дипломатического скандала после резких высказываний об Индии. Его сообщение в соцсети вызвало волну критики как со стороны индийских властей, так и американских политиков и правозащитников.

Ситуация возникла накануне важных дипломатических контактов между двумя странами. Об этом пишет The Guardian.

Скандал разгорелся после того, как Трамп опубликовал в соцсети Truth Social материал, содержащий высказывания консервативного подкастера Майкла Сэвиджа. В нем, в частности, Индию назвали "адской дырой", а также прозвучали обвинения в адрес индийских иммигрантов в США.

В заметке говорилось: "...из Китая, Индии или какой-то другой ужасной дыры на планете". Также без доказательств утверждалось, что индийские специалисты в сфере технологий якобы дискриминируют американцев при трудоустройстве и плохо владеют английским языком.

В Министерстве иностранных дел Индии резко отреагировали на эти заявления. Представитель ведомства Рандхир Джайсуал назвал такие комментарии необоснованными и неуместными, подчеркнув, что они не соответствуют реальному состоянию индийско-американских отношений.

Критика прозвучала и со стороны американских политиков. Конгрессмен Ами Бера, который имеет индийское происхождение, назвал высказывания Трампа оскорбительными и не соответствующими уровню должности президента.

Правозащитная организация Hindu American Foundation также осудила риторику, заявив, что подобные высказывания могут усилить ксенофобию и создать дополнительные риски для иммигрантских сообществ в США.

Скандал разворачивается на фоне запланированного визита государственного секретаря США Марко Рубио в Индию, который имеет целью снизить напряженность в отношениях между странами. В то же время последние месяцы характеризуются определенными разногласиями, в частности из-за торговых вопросов и позиции сторон по международным конфликтам.

Эксперты отмечают, что резкая риторика Трампа контрастирует с многолетней политикой США, направленной на развитие партнерства с Индией как важного союзника в регионе и противовеса Китаю.

