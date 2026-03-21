Под угрозой 30% глобального трафика: блокировка Ормузского пролива угрожает мировому интернету

Война на Ближнем Востоке, из-за которой Ормузский пролив и Красное море впервые одновременно заблокированы для коммерческого судоходства, влияет не только на энергетическую сферу. Существует угроза повреждения подводных кабелей, которые передают значительную часть мирового интренет-трафика.

Конфликт между США, Израилем и Ираном закрыл единственные два пути для передачи данных в регион и из него. "Мегапроекты крупных технологических компаний в Персидском заливе оказались между двумя военными узкими точками", – заявило издание Rest of World.

В соответствующую инфраструктуру были вложены миллиарды долларов. Новые проекты, связанные с ней, могли получить еще триллионы долларов запланированных инвестиций, но теперь ситуация зависит от волоконно-оптических кабелей, проходящих через зоны боевых действий.

Центры обработки данных Amazon, Microsoft и Google построены по всему Персидскому заливу – компании-гиганты рассчитывали, что этот регион станет следующим крупным мировым центром искусственного интеллекта. Эти объекты также зависят от кабелей, проходящих через два узких прохода: Красное море и Ормузский пролив.

Только через Красное море проложены 17 подводных кабелей, которые передают большую часть трафика данных между Европой, Азией и Африкой. Дополнительные проходят через Ормузский пролив, обслуживая Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар. Если какие-то из них будут оборваны, специализированные ремонтные суда не смогут безопасно добраться ни до одного из проходов.

"Одновременное закрытие обеих узких точек станет событием, которое приведет к глобальным революциям. Мне неизвестно, чтобы подобное когда-либо происходило", – сказал Даг Мадори, директор по интернет-анализу компании сетевой разведки Kentik.

Этот кризис выявляет фундаментальный пробел в подходе Вашингтона к расширению своих технологий. "Политика США защищала чипы от Пекина, но не инфраструктуру от Тегерана", – отметили авторы Rest of World.

Сэм Забин, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, заявил, что Штаты должны относиться к интернет-инфраструктуре Персидского залива так же, как они относятся к нефти, интегрируя это направление в планирование действий в чрезвычайных ситуациях и координацию региональной безопасности.

Что предшествовало

После того, как 28 февраля США и Израиль начали удары, Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. 3 марта Корпус стражей исламской революции опубликовал соответствующее предупреждение, угрожая "поджечь" любое судно, которое будет пытаться пройти по этому пути. По меньшей мере пять танкеров были повреждены, и около 150 судов не смогли продолжать свои маршруты.

Что касается Красного моря, то боевики-хуситы объявили о возобновлении нападений на судоходство в знак солидарности с Ираном, прекратив "режим тишины", который действовал с конца 2025 года.

Напомним, что в феврале 2024-го три кабеля в Красном море повредились из-за якоря грузового судна, в которое попала ракета хуситов. Это нарушило 25% сообщения между Азией, Европой и Ближним Востоком. Ремонт одного кабеля занял пять месяцев, поскольку специалисты не могли безопасно добраться до этого района. Если бы сейчас было перерезано несколько основных кабелей, а ремонтные бригады не имели доступа к соответствующим локациям, перебои могли бы продолжаться гораздо дольше.

