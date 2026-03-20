Сколько американцев поддерживают проведение наземной операции США в Иране: результаты опроса

Около 65% американцев считают, что президент Дональд Трамп может отдать приказ о начале наземной войны против Ирана. В то же время только 7% респондентов поддерживают такой сценарий, свидетельствуют результаты опроса. Несмотря на это, часть граждан допускает ограниченное использование спецподразделений.

Исследование проводилось среди 1545 взрослых американцев с погрешностью около 3%. Об этом сообщает Reuters.

Американское общество в целом скептически относится к идее широкомасштабной наземной операции. В то же время 55% респондентов выступают против ввода войск в любом формате – как большом, так и ограниченном.

Несмотря на низкую поддержку полномасштабной войны, 34% американцев допускают отправку небольшого количества сил специального назначения. Среди сторонников Республиканской партии этот показатель значительно выше – 63%.

Исследование также показало, что в целом 37% американцев поддерживают текущие военные действия США против Ирана, тогда как 59% высказываются против. Среди республиканцев уровень поддержки ударов достигает 77%, тогда как среди демократов – только 6%.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке растут опасения относительно экономических последствий. В частности, удары по энергетической инфраструктуре вызвали рост цен на энергоносители и усилили риски новой волны инфляции в США.

