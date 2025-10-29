Под Стамбулом обвалилась многоэтажка: под завалами могут быть люди. Фото и видео

В турецком городе Коджеали, недалеко от Стамбула, обвалился шестиэтажный дом, под завалами могут быть люди. Инцидент произошел в среду, 29 октября, около 7:00 по местному времени.

Об этом сообщает издание Cumhuriyet. Сейчас причины обвала неизвестны, продолжается расследование.

Здание, где произошел обвал, возведено законно

Известно, что обвал здания произошел в районе, где идет строительство метро. На место сразу прибыли пожарные, спасатели, работники AFAD и другие службы, которые начали поисково-спасательную операцию.

По словам мэра Гебзе Зиннура Бююкгьоза, в доме проживало две семьи – всего семь человек. На момент обвала внутри, вероятно, находились пять человек из одной семьи.

Бююкгьоз добавил, что здание, построенное в 2012 году, является законным и имеет разрешение на заселение.

Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ отметил, что расследование причин обвала продолжается, но окончательной информации пока нет.

Поисково-спасательная операция продолжается

"Родственники подтвердили, что внутри была семья. Семья из пяти человек. Все наши команды работают над тем, чтобы добраться до них. Поисково-спасательные команды в нашей провинции, под координацией AFAD (Управление по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций), вместе с командами из соседних провинций продолжают поисково-спасательные работы среди завалов", – сказал он.

Чиновник сообщил, что спасателям пока не удалось установить связь с людьми, которые могут находиться под обломками. Он добавил, что вероятно, пострадавшая семья жила на втором этаже разрушенного здания.

Министр внутренних дел Али Ерликая отметил, что к спасательной операции привлечены 147 специалистов, в том числе 80 работников AFAD, а также представители местных и неправительственных организаций. В работах используются две поисково-спасательные собаки, восемь специальных приборов для обнаружения людей под завалами, два беспилотника и 52 единицы техники.

Напомним, 27 октября в Турции произошло мощное землетрясение. Сильные подземные толчки ощутили жители Стамбула, Измира, Балыкесира и еще нескольких районов страны. Турецкие СМИ сообщали о повреждениях зданий, но данных о погибших пока нет.

Как писал OBOZ.UA, 28 октября в Хмельницком произошел взрыв в жилом доме на улице Тернопольской. Известно о двух погибших. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа.

