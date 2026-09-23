Почти полмиллиона жертв: ученые предупредили о смертоносных последствиях рекордного Эль-Ниньо

Мощное явление Эль-Ниньо в этом году и рекордно высокая глобальная температура, которую оно вызывает, могут привести к почти полумиллиону дополнительных смертей в мире к концу февраля 2027 года. Среди факторов риска также называют сильные засухи, лесные пожары и сокращение запасов воды.

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Об этом говорится в исследовании Climate Impact Lab, сообщает The Independent. Исследователи объединили сезонные прогнозы температуры с локальными оценками влияния высоких температур на смертность в более чем 24 тысячах регионов мира.

Больше всего пострадают бедные страны

По данным исследователей, самые тяжелые последствия ожидаются в странах Глобального Юга — это более бедные регионы, которые уже страдают от нехватки продовольствия и высоких цен на энергоносители, в частности из-за изменения климата и последствий войны в Иране.

Соучредитель Climate Impact Lab и соавтор исследования Майкл Гринстоун пояснил, что жара наиболее опасна именно в регионах с и без того высокими температурами. Дополнительные несколько градусов там становятся критическими, тогда как более богатые страны имеют лучший доступ к кондиционированию, питьевой воде и функционирующей системе здравоохранения.

Наиболее пострадавшим регионом может стать Сахель в Африке — страны, расположенные вдоль полузасушливой южной границы пустыни Сахара. Там прогнозируют около 66,8 тысячи дополнительных смертей из-за жары, связанной с Эль-Ниньо.

Среди других основных очагов риска исследователи назвали Южную и Юго-Восточную Азию, а также части Латинской Америки. В частности, на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде и Камбодже прогнозируется около 19,4 тысячи дополнительных смертей, в Индонезии — 19,3 тысячи, в Индии — 15,8 тысячи, а в Бразилии – 13,3 тысячи.

Гринстоун также подчеркнул, что опасность жары сохранится и после февраля 2027 года, а последствия Эль-Ниньо будут ощущаться вплоть до следующего лета.

Ученые назвали способы снизить количество смертей

Авторы исследования отмечают, что правительства могут принять ряд мер для предотвращения смертей из-за жары. Среди них — системы предупреждения об опасных температурах, центры охлаждения, пункты с питьевой водой, защита работников, трудящихся под открытым небом, расширение возможностей больниц и адресная помощь пожилым людям и другим уязвимым группам.

Также исследователи призвали использовать так называемое "опережающее финансирование", чтобы правительства могли направлять необходимые ресурсы еще до пика опасной жары.

Эксперт по вопросам жары NRDC India Абхиянт Тивари, который не принимал участия в исследовании, заявил, что его прогнозы должны стать поводом для действий, а не дополнительным поводом для паники. В то же время он подчеркнул, что даже при наличии продуманных планов их реализация и поиск необходимого финансирования остаются сложными задачами.

"Настоящим показателем нашей готовности является не количество предупреждений о жаре, а то, насколько эффективно мы защищаем людей и сокращаем количество смертей, которых можно было бы избежать", — сказал Тивари.

Изменение климата усиливает жару во время Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, однако в этом году необычно сильное явление происходит на фоне глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Это, по данным исследования, увеличивает риски, связанные с экстремальной жарой.

Глобальные температуры на суше во время этого Эль-Ниньо могут быть примерно на 1,2 градуса Цельсия выше, чем обычно. Это может привести к увеличению количества чрезвычайно жарких дней на 44%.

В исследовании отмечается, что такие температурные изменения могут напоминать условия, которые примерно через 20 лет могут стать обычными из-за дальнейшего потепления планеты.

Авторы считают, что нынешний Эль-Ниньо может показать, какими будут будущие условия по мере нагрева планеты, а также дать возможность принимать чрезвычайные меры уже сейчас, чтобы предотвратить десятки тысяч смертей.

Напомним, мир вступил в период экстремальных погодных условий на фоне усиления Эль-Ниньо. Ожидается, что это явление может продлиться до февраля 2027 года.

Как писал OBOZ.UA, ученые предупреждали, что нынешний Эль-Ниньо может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Ожидается, что это явление усилит глобальное потепление и спровоцирует волну экстремальных погодных явлений.

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