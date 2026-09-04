Мир оказался в "зоне экстремальных погодных условий": в ООН предупредили об ударе Эль-Ниньо

Мир вошёл в "опасную зону экстремальных погодных условий" на фоне усиления Эль-Ниньо. По прогнозам, это явление может стать самым мощным как минимум за последние 70 лет и продлится до февраля 2027 года.

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Об этом сообщает BBC. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Эль-Ниньо "усиливается на наших глазах", а планета оказалась в "неизведанных водах, и эти воды нагреваются".

Температура океана стремительно растет

Эль-Ниньо — природное погодные явление, возникающее в Тихом океане из-за изменения характера ветров. Оно способствует перемещению теплой воды на восток и выделению тепла в атмосферу.

В последние месяцы поверхность моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана резко потеплела. В ключевой зоне наблюдения в последние недели показатель более чем на 2 °C превышал средний уровень.

По прогнозам, ежемесячная температура поверхности моря может подняться почти на 4 °C выше среднего показателя. В таком случае нынешнее явление Эль-Ниньо станет самым сильным как минимум с 1950 года.

Значительные температурные аномалии фиксируются и под поверхностью океана: местами вода там более чем на 8 °C теплее среднего показателя.

Влияние этого явления будет различаться в зависимости от региона. В одних частях мира ожидаются засухи и лесные пожары, тогда как другие могут столкнуться с более сильными тайфунами, наводнениями и оползнями.

По прогнозам, обширные районы Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и севера Южной Америки будут получать меньше осадков, чем обычно. Это повышает риск засух и лесных пожаров.

В частности, Индонезия уже борется с пожарами, которые в этом сухом сезоне охватили более 107 тысяч гектаров. Власти используют самолеты для засева облаков, чтобы вызвать дожди и потушить огонь.

Из-за ожидаемого сокращения количества осадков также планируется более чем на 10% сократить количество судов, проходящих через Панамский канал. Ежегодно этим маршрутом пользуются около 14 тысяч судов, а сам канал приносит Панаме около $3 млрд дохода в год.

Некоторые регионы столкнутся с наводнениями и тайфунами

В то же время в некоторых частях Восточной Африки, на юге Бразилии и в южных районах США ожидается больше осадков, чем обычно. Это повышает риск наводнений.

Китай в этом году ожидает выхода на побережье семи тайфунов, что эксперты страны связывают с влиянием мощного Эль-Ниньо. В июле страну уже обрушились три тайфуна — Бави, Нул и Майсак, которые привели к гибели десятков людей.

В августе из-за тайфуна "Дельфин", принесшего сильные дожди и ветер, более миллиона человек были вынуждены эвакуироваться.

Особое беспокойство ситуация вызывает в Австралии из-за возможного воздействия на морскую экосистему. В последние годы страна пережила ряд морских тепловых волн, связанных с изменением климата. Они привели к масштабному обесцвечиванию кораллов и цветению водорослей.

Эль-Ниньо развивается на фоне долгосрочного потепления планеты, вызванного деятельностью человека, поэтому его последствия могут быть еще более сильными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что метеорологи предупреждали о чрезвычайно мощном Эль-Ниньо, которое может усилить глобальное потепление. Ученые прогнозировали, что 2027 год с высокой вероятностью может стать самым тёплым за всю историю наблюдений, сместив с первого места 2024-й.

Климатологи объясняли, что после зимнего пика явления значительное количество тепла высвобождается из океана в атмосферу. Это может способствовать дальнейшему росту средней глобальной температуры в течение следующего года.

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